Marvin Corea en Tic Tac: “No me veo cantando otro tipo de música”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ustedes lo recordarán como el vocalista de Diablos Negros de finales de los 90 e inicios del 2000, pero hay más historia que contar de este rockero indomable.

De chico era defensor de los más débiles, bromista y siempre dispuesto a participar en los actos cívicos para rockear. De grande quiso ser psicólogo, pero lo atraparon las cuerdas de la guitarra.



¿Dónde creciste?

En Río Grande y luego pasé a vivir en la Guadalupe.



¿Ya traías vena artística?

Mi papá cantaba boleros pero no profesionalmente, mi hermano está en un ministerio de alabanza. Mis hermanas cantan. Mi hijo Marvin René canta ópera, es músico y mi hija pinta.



¿Te acordás de alguna travesura de cipote?

Una vez me expulsaron de la escuela porque le puse hojas de chichicaste a la maestra y a los compañeros que me caían mal. Suspendieron la clase porque la profesora ya no aguantaba.



¿En el colegio eras de los más peleones?

Yo siempre he sido antibullying y allí aprendí a pelear. Siempre salvaba a los pequeños. Yo me la ganaba por ellos.



¿Cómo fueron tus inicios en el rock?

En el colegio participaba en festivales de música o actos cívicos. Estuve en el Santa Teresita y luego en el Cultura Nacional. Formamos una banda y allá por 1987 fuimos integrando a nuevos músicos y tocando en algunos conciertos como los de El Picacho.



¿Qué temas cantabas en esa época?

Angie de Rolling Stones, Hotel California de Eagles... temas en inglés.



¿Siempre tuviste esa voz alta de tenor?

Sí, por las canciones que cantaba, soy de la escuela de Cinderella, LA Guns, Aerosmith y los Guns N’ Roses.

Hablame de Terciopelo Negro.

Fue la banda con la que inicié en 1987, ahí surgieron temas como “Hojas secas” y “Sed de maldad”. Varias canciones sonaron en la radio. Nuestro debut fue en “El show de medianoche”. Imaginate que tocamos en la TV antes de pararnos en un escenario, ja, ja, ja.



¿Y a Diablos Negros cómo llegaste?

En 1993 ellos andaban buscando un cantante y tenían unos conciertos pendientes. Llevaron unos casetes para que me aprendiera sus temas y me quedé cantando con ellos. Tocamos en el Club de Leones.



¿Cómo fue la experiencia con Diablos Negros?

Bien, fue una gran oportunidad, tocamos por todo Honduras, cientos de conciertos, sacamos varios discos, pero se concluyó el ciclo 12 años después.



¿Cuántos temas musicales has escrito?

Varios como “Quién sos”, “Tierra suelta”, “Hojas secas”, “De mil maneras”, “Control”, “Sobrevivo”, “Cierra mis ojos”, “Sed de maldad” y “No hables más”.



¿Con quiénes compartieron escenario?

Héroes del Silencio, Rata Blanca, Enanitos Verdes, Coda, Café Tacuba, Vilma Palma e Vampiros, Jaguares...



¿Era caro contratar a los Diablos Negros?

Sí... Te vas cotizando por lo que te va pidiendo el público. Se llegó a los lugares que se pudo. Nosotros donde debimos haber tocado es en México.



Contame una anécdota de Diablos Negros.

Una vez en Estados Unidos me fueron a buscar unos grandotes peludos. Los tipos preguntaron por mí y me dicen ¿Te acordás de nosotros? Yo pensé “Ya me arreglaron”. Llevaban una fotografía de nosotros cuando estábamos en la escuela y me contaron que yo era el que los salvaba de los que los golpeaban. Ellos rentaron un bar para toda la banda Diablos Negros.



¿Diablos Negros estuvo en el tercer lugar en MTV en 2004?

Con “No hables más” llegamos lejos, creo que ni Pilo Tejeda con “Sopa de caracol”.



Para esa época te cortaste el cabello, ¿por qué?

Cambio de look para el disco “De mil maneras”. Dagoberto Lozano se cortó el pelo y a mí me lo cortaron también. El tema es que me habían aplicado un tinte claro y luego me lo tuve que quitar y poner otro oscuro.



¿Te acordás del video de “Cierra mis ojos” donde aparecía la modelo Lourdes Pineda (QEPD)?

Sí, claro, una pena que haya muerto tan joven. Ella actuó en la película “Almas de la medianoche”. Recuerdo que Dago Lozano fue quien la contactó porque él vivía cerca de su casa.



¿Cómo surgió ese tema “De mil maneras”?

Surgió en un pianito de juguete de mi hijo. Ahí hice el intro y luego hice el resto de la canción. Pensaba en un bolero, luego la hicimos una balada rock. Ese tema a mucha gente le gusta.



¿Alguna vez perdiste el piso cuando eran tan famosos y reconocidos?

No lo creo... Mi papá siempre me dijo que uno debe ser humilde porque hoy estás y mañana no.



¿Cómo fue cuando saliste de Diablos Negros?

Yo les dije “ustedes se quedan con su grupo y yo con mis rolas”, pero ellos siguen tocando mis canciones pese a que hay una prohibición legal.



¿Se rompieron las relaciones con ellos?

Me dijeron que iban a tocar mis temas por un año y que me iban a pagar, pero no lo hicieron. Yo espero llegar a un arreglo con ellos.



¿Cómo quedaron las canciones que grabaste con Diablos, las podés cantar?

“No me lastimes”, que es una canción de mi colega Richard Robles, no la puedo cantar. A mí se me impide cantar la canción y yo lo respeto.



¿Creés que hay buenas bandas de rock en la actualidad?

Sí, por todo el país, pero deben preocuparse más por hacer un nuevo movimiento e impulsar los temas propios.



¿En qué año te fuiste para Europa?

En el 2011, fui a hacer una serie de conciertos por allá. Reencontré el amor y luego de conseguir mi permiso de residencia volví a Honduras. Estoy aprovechando el tiempo para arreglar ese tema de los derechos de autor de mis canciones.



¿Qué proyecto musical estás preparando para el futuro?

En el 2021 me invitaron a participar en la ópera rock “Morazán” que detallará la vida del prócer.

Planeo volver a España ya que tengo pendientes algunas presentaciones en Madrid y Barcelona. Además, me invitaron a la celebración del Día Mundial del Rock. En unos meses entraremos a grabar nuevos temas.



¿Qué te ha dejado la música?

La satisfacción de que me reconozcan mi trabajo, miles de aplausos aunque muchos crean que de aplausos no se vive. Yo no espero tanto la retribución monetaria, me importa más la aceptación de mi música, pero si viene acompañado de dinero pues muy bien.



¿Cuál es tu tema favorito?

Te diría que todas las que he escrito, pero si me quedo con una sería “Tierra suelta” porque me abrió muchas puertas, me llevó a Miami donde me entregaron un reconocimiento. Es un tema conocido no solo en Honduras. En Perú la canción “Hojas secas” la toca el grupo Tremolo y es muy famosa.



¿Te ves tocando otro género musical?

Nací y crecí siendo rockero, no me veo cantando otro tipo de música que no sea el rock.



¿A qué te dedicás además de la música?

Estoy produciendo algunos eventos nacionales. Y fuera de la música yo te hago cualquier trabajo de carpintería, pintura, etc...



¿Le hacés a la cocina?

Me defiendo, no me muero de hambre.



¿Bailás, Marvin?

No, el primer mandamiento de un rockero es: no bailarás.



¿Tus estudios?

Entré a la UNAH, quise estudiar psicología, pero cuando vi los libros así de gruesos, ja, ja, ja. Me gustaba la carrera de música, pero no continué la universidad.