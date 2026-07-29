Rotaract: propósito, amistad y pertenencia a través del voluntariado

Tegucigalpa, Honduras.- Muchos llegan a Rotaract con la intención de ayudar a otros o simplemente de hacer de su tiempo libre algo más productivo. Sin embargo, el mayor impacto del voluntariado no siempre ocurre en la comunidad o en los proyectos concretados; en ocasiones sucede primero en quien decide servir y encuentra, en ese camino, un propósito para sí mismo.

La curiosidad, las ganas de conocer nuevas personas, aprender habilidades distintas o simplemente salir de la rutina también llevan a muchos jóvenes a tocar las puertas de la organización.

Lo que pocos imaginan es que ese primer paso puede convertirse en una lección de vida: descubrir que servir también transforma a quien ofrece su tiempo y que las mejores causas suelen construirse junto a personas que terminan convirtiéndose en amigos. Pero permanecer durante años en un lugar donde el trabajo es voluntario y no existe una retribución económica de por medio responde a una razón más profunda. Más allá de los proyectos ejecutados o las habilidades adquiridas, muchos identifican algo que en la vida adulta puede resultar difícil de construir: una comunidad.

Instagram

Encontrar un espacio donde crear amistades genuinas en una etapa en la que las responsabilidades suelen dispersar los vínculos no es tarea menor. Compartir una misma visión con quienes al inicio eran completos desconocidos, acompañarse en momentos importantes y descubrir nuevas capacidades personales termina convirtiéndose en una de las mayores recompensas del voluntariado.

Así lo ejemplifica María José Durón, Novata del Año. "Lo más valioso que me ha dejado Rotaract son las amistades que han permanecido. Personas que celebran tus triunfos, te apoyan en los momentos difíciles y te recuerdan por qué vale la pena seguir sirviendo", expresa. Esa experiencia se repite en miles de grupos alrededor del mundo. Con más de una veintena de clubes en Honduras y más de 10,000 a nivel internacional, Rotaract representa una plataforma de liderazgo juvenil, servicio comunitario y desarrollo personal.

Rotaract de Tegucigalpa

En el Club Rotaract de Tegucigalpa —el más antiguo y numeroso del país, con más de tres décadas de historia— esa experiencia se construye en cada reunión, planificación, actividad de recaudación, jornada de servicio o celebración interna. Con el paso del tiempo, el club deja de ser únicamente un espacio para realizar voluntariado y se convierte en una comunidad donde es posible crecer, equivocarse, aprender, liderar y construir amistades que trascienden los proyectos. Porque, al final, las acciones solidarias son el punto de partida, pero son las personas quienes terminan dando verdadero sentido al servicio. Ese sentido de compromiso se refleja también en proyectos que durante años han marcado la trayectoria del club, como Ayúdanos a Educar, SCAW (Sleeping Children Around the World) y Marcovia, iniciativas que mantienen una ejecución constante gracias al trabajo de sus socios y al apoyo de quienes deciden sumarse a cada causa.

"Desde que me abrió las puertas, Rotaract me ha ayudado a ser una persona más empática y agradecida con todo lo que tengo. Me ha ayudado a fortalecer mis habilidades de comunicación y liderazgo. Me ha abierto las puertas a nuevos mundos; literalmente, fue quien me impulsó a salir del país y hacer voluntariado en todo Centroamérica", expresa Marcela Romero, actual Past President del Club Rotaract de Tegucigalpa.

Nuevo año rotario

La continuidad de esa historia está ahora en manos de una nueva generación de socios. Bajo el lema "Genera un impacto duradero", el Club Rotaract de Tegucigalpa inició su período 2026-2027 con la juramentación de una nueva Junta Directiva, liderada por Nataly Rivera, quien asume el cargo de presidenta. "Rotaract ha sido una experiencia que ha marcado mi vida de manera muy especial. A través del voluntariado he descubierto el verdadero significado de servir, entendiendo que cada acción, por pequeña que parezca, puede generar un impacto positivo en la vida de alguien más. Este camino me ha permitido crecer como persona y como líder, pero también me ha regalado amistades valiosas que se han convertido en una familia", comparte.

Instagram

En una época en la que la soledad se ha convertido en una preocupación creciente entre los adultos jóvenes, pertenecer a una comunidad puede ser tan transformador como realizar una obra de servicio. Después de todo, ayudar también implica dejarse ayudar.