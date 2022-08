Mary Morales: Un premio necesario, una pintura reveladora

En términos generales, la bienal no presenta innovaciones formales ni conceptuales, sin embargo, el premio de Morales me parece justo y necesario, hay en esta pintura los genes de una práctica prometedora.

En el año 2019, Morales presentó en el Festival de Los Confines, en Gracias, Lempira, la obra “Migrantes cruzando el río Suchiate”, desde ese momento la artista ya expresaba un lenguaje que encontró toda su madurez en la reciente bienal del IHCI con la obra “Entre aguas”; quizá lo que desentona es que en esta misma bienal presentó una obra llamada “Limpia del solar”, que no tiene conexión conceptual, estructural ni técnica con la pintura ganadora.

Con lo anterior no estoy diciendo que esta obra es mala, al contrario, me gusta, me lleva a mi infancia; solo quiero establecer que cuando se participa en una bienal con dos piezas, es aconsejable que entre ellas exista un diálogo en su nivel de expresión gráfica y conceptual, de esta manera, el o la artista nos informa que participa en una bienal con una idea de proyecto y no con obras aisladas.

Volviendo a la obra ganadora, quiero destacar que ya en la pieza presentada en el Festival de Los Confines exponía un lenguaje similar al expuesto en “Entre aguas”.

El tema, el color, el trazo, la atmósfera espectral, el movimiento y la luz como resplandor son algunos elementos que las colocan en un diálogo de continuidad. Varía la composición y la representación del agua, pero el lenguaje visual las unifica.

Morales trata el tema migrante con una pincelada libre, deshilacha las figuras envolviéndolas en una vertiginosa gama de luces y sombras.

Hasta ahora nadie había tratado ese doloroso recorrido del migrante bajo esta técnica y con esta expresión de colores que desmaterializan los cuerpos hasta desgarrarlos en sombras atroces. Son cuerpos evocados, dotados de una realidad ambigua: son y no son.

Estamos ante trazos de color donde el amarillo ocre, el naranja, el azul phthalo, el magenta y el negro, entre otros, se combinan, o mejor dicho, se estructuran para construir una escena de dolor y martirio.

En la obra de Morales los migrantes no son individuos, son una identidad, un solo cuerpo que sin esperanza se disuelven en el camino, de ese cuerpo solo quedan jirones de carne y una sangre evaporada en el desierto. Al final, la obra se trasmuta en una dolorosa mancha atrapada entre aguas.

El tema de la migración alcanzó preponderancia a partir de las grandes caravanas del año 2018, caravanas que pusieron en evidencia la desgarradora realidad de la mayoría de hondureños y centroamericanos abatidos por la cruda pobreza.

Los artistas se acercaron al problema desde géneros como la instalación, el performance, la fotografía y la pintura, sin embargo, en la mayoría de los casos, el tema fue abordado con acciones, montajes e iconografías con escaso o nulo nivel de complejidad, prevaleció el tono de un lenguaje naturalista, obvio, sin tensiones.

Morales abordó la problemática de la migración tomando como referencia fotografías que luego ejecutó sobre el lienzo con un lenguaje expresionista potente, dotado de una energía vigorosa, vital; de allí que su pintura tenga el sello del desparpajo humano de la migración.

En este punto es oportuno señalar una característica central en el programa estético de Morales, me refiero a la función del color: en su obra el color construye el dibujo, estructura los planos, define la profundidad, edifica la atmósfera, propone la densidad de la imagen y articula la dimensión del concepto.

En Morales, todas las coordenadas de la obra se organizan a partir del color, el color es la forma. En “Entre aguas” hay una unidad cromática solvente, no hay absolutamente nada fuera de lugar.

Estos son los resultados cuando una artista hace dialogar su obra en el tiempo, cuando descubre que una obra puede ser el epicentro de un proyecto, cuando advierte que una pieza puede ser derivativa de otra y busca sacarle el mejor provecho. No la veo repitiéndose, la veo encontrándose, superándose a sí misma.