Gabriel Zaldívar y “Caminantes del mediastino”, un viaje al corazón y a la vida

“Caminantes del mediastino” es un viaje al corazón. El corazón desde su concepto anatómico, espiritual, religioso, cultural, sociológico y filosófico.

La inquietud sobre el corazón surge desde la infancia. Su madre tenía colgado en la pared un cuadro del corazón de Jesús. Ver ese órgano en la mano de un hombre que representaba al Hijo de Dios, y que estaba cubierto por espinas y fuego fue un impacto que generó curiosidad, y que ya en la adultez lo llevó a una exploración profunda manifestada en su obra plástica.

Su trabajo se alimenta de las historias contadas por su entorno o establecidas en la cultura popular. Desde la conversación que tuvo con un taxista, su relación con su madre, las añoranzas de una tía migrante, la muerte, la vida, la bondad, la maldad, su propio crecimiento personal, la corrupción, la violencia, la pobreza, la abundancia, la música, la literatura, la ciencia...

Sus corazones narran las historias de vidas que existen porque un corazón late.

Su obra refleja también lo que él es como humano, como artista, “como un ser empático con el entorno, que determina quien soy yo. Todo eso va nutriendo mi trabajo”.

Su enfoque del corazón está determinado por esa búsqueda de ser mejor, por esa conciencia de que “pensamos que nuestro corazón es nuestro órgano más humano, porque en él se alojan las emociones... La ciencia podrá decir que todo eso está en el cerebro, pero nosotros lo sentimos acá, en el corazón, hasta podemos decir que físicamente nos duele”.

Y así “Caminantes del mediastino” terminó siendo, para él, una especie de “graduación como artista”, una propuesta dilatada, basada no solo en los sentimientos, sino también en el conocimiento.

Porque para Gabriel Zaldívar es importante crear desde ahí, desde el estudio y la profundización de ese algo que finalmente será una manifestación plástica que puede contar historias.

“Creo que las cosas llegan en su momento, si usted me pregunta, sí me hubiera gustado que hubiera sido antes, pero si hubiese sido hace diez o quince años tal vez la muestra no tuviera lo que ha logrado hasta ahora; mi compenetración con el tema de las emociones, el corazón, no lo tuviera en este sentido, entonces quiero creer que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar, y fluir de la forma en la que tienen que fluir, y sentir la presencia de las personas que me acompañan”.