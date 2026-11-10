La biografía “maldita” de Vargas Llosa tendrá editorial en español

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ediciones Deusto, perteneciente al Grupo Planeta, publicará en español la biografía del Mario Vargas Llosa escrita por el británico Gerald Martin, después de que el sello Debate -de Penguin Random House- renunciara a los derechos por disconformidad con su contenido. De momento no hay cerrada una fecha de publicación, pero se estima que sea hacia finales de 2027, según Roger Domingo, director editorial de Deusto. "Estamos acabando la traducción, queremos que llegue simultáneamente a España, México y el resto de territorios hispanos", señaló.

Debate, que forma parte del grupo editorial que publica la obra del Nobel hispanoperuano, tenía contratada desde 2013 la biografía de Martin, experto en literatura del bum latinoamericano, pero no tuvieron acceso al manuscrito "hasta prácticamente el momento de su publicación en el Reino Unido", en julio pasado, según Miguel Aguilar, director editorial del sello. "Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que exigimos para una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello. Por esa razón hemos decidido no incorporarlo a nuestro catálogo", señaló Aguilar a EFE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse