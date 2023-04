Giovanni Rodríguez: “Detestaría convertirme en un autor acomodado y predecible”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Y entonces me puse a escribir”, dice el narrador de “Anchuria”, que a lo largo del libro se plantea todas las vías posibles para abordar una novela a partir de la investigación de un historiador muerto.

Conversamos con el autor santabarbarense sobre “Anchuria”, una novela que le demandó no solo meses de investigación, sino la confrontación con sus exploraciones más ambiciosas.

Lo que vendrá después no lo sabemos porque él no nos lo contó, por lo tanto: “Cualquiera podría creer (y no le faltarían razones) que aquí acaba todo”.