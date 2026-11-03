Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

Barcelona, España.- La escritora española Cristina Fernández Cubas fue galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026 "por la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español", señala el fallo del jurado, anunciado por el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun. "Con una voz inconfundible y una libertad creadora que ha ampliado las posibilidades expresivas de nuestra literatura, su trabajo representa una aportación fundamental que consagra a Cristina Fernández Cubas como una de las figuras más importantes de las letras hispánicas", continúa la decisión del jurado, leída este martes por Urtasun. Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945), es la séptima mujer en lograr el premio más importante de las letras en español, dotado con 125,000 euros (139,900 dólares).

La también española María Zambrano fue la primera en lograrlo, en 1988. Y después de ella lo recibieron la cubana Dulce María Loynaz, en 1992; la española Ana María Matute, en 2010; la mexicana Elena Poniatowska en 2013; la uruguaya Ida Vitale, en 2018, y la uruguaya Cristina Peri Rossi, en 2021. "Su solida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve reivindicándolo como una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y hondura existencial", resalta el jurado, presidido por el último ganador del Cervantes, el mexicano Gonzalo Celorio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fernández Cubas hace "de la imaginación una herramienta de exploración de la experiencia humana" y "la independencia, la irreverencia y el inconformismo de su escritura, siempre exigente, se manifiestan en personajes que desafían las convenciones y los valores establecidos". De esa forma abre camino a nuevas generaciones de narradores y a la vez mantiene "un diálogo constante con las obras latinoamericanas de la literatura de la extrañeza". "A través de una precisión narrativa impecable, el dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios, sus historias se convierten en experiencias perdurables que interpelan directamente al lector y desestabilizan sus certezas al descubrir lo inquietante en lo cotidiano y cuestionar los limites de la realidad, la identidad y el conocimiento".

Obsesionada con la palabra

Ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023 y del Nacional de Narrativa 2016 por "La habitación de Nona" (2015), Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo, profesión que ejerció antes de dedicarse completamente a la escritura. Es autora de los libros de relatos como "Mi hermana Elba" (1980), "Los altillos de Brumal" (1983), "El ángulo del horror" (1990), "Con Agatha en Estambul" (1994) o "Parientes pobres del diablo" (2006).