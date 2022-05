Artículo de Octavio Carvajal: Populismo y hartazgo

Si los cachos elitistas se nublaron doce años al hilo en el trono, notamos, a razón de disentir, que muchos líderes de Libre -totalmente borrachos en 120 días de mando- idean que los cargos, desde los más deseados (dados al familión) hasta los de barredores ¿del pisto?, ¡no!, de vías, los ganaron solo ellos o ellas, o que las “merecen” a lo matón con acciones deslucidas, selváticas.

Miles se van y miles entran, así son los ciclos. Los actuales, en su masa, esperan un puesto en la violada burocracia, con arengas populistas que lactan a ciegos activistas y fastidia, talvez, al gentío asustado de ver hospitales y oficinas “secuestradas”, invadidas tras intensos apedreos de quienes urgen sacar a otro hilo de pobres. Es una lucha a morir entre los de abajo azuzados por los de arriba.

Lógico, el desdoro del Partido Nacional por robos colosales, cinismo y narcotráfico en varias de sus cabezas, es y será, sin temor a errar y por buen tiempo, el caballito de batalla para Libre que nutre su ego y cubre, igual, sus abusos, negados o no, insolentes o no, con ese caldo de pus que rebota en la cara de sus anteriores arropados en frágiles excusas y ridículos mantos del “yo no fui”.