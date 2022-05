Artículo de Octavio Carvajal: ¡Mafiosos sin lección!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miles tienen de pichingo la caída de Juan Orlando Hernández Alvarado . De presidente a presidiario por serios cargos de narcotráfico. Está visto y calificado como un mafioso por la Fiscalía estadounidense. No obstante, el país sigue, lo nieguen o no, secuestrado por pandillas políticas y financieras que parecen, léase bien, parecen, desoír el azote imperial.

JOH ya cayó, ¡entiéndalo! El norte va por sus tentáculos, si los tenía o, si aún los posee. Al expresidente lo tienen sin pelota allá, pero buscan sus balones adentro y fuera de estas tierras salpicados con el mundo ruin. “Tony” y JOH están doblados con otros políticos, civiles y policías acusados de meter droga a Estados Unidos. Sus casos no son ficción; viven una cruda y pura ¿cocaína?, ¡no!, realidad.

La inopia de nuestra sociedad es, ideamos, que el norte actúa acorde con tontas calenturas, que cargará con unos y con otros no. Insistimos, su ley no articula por corazones rotos o tripas vacías. Aquí muchos o pocos sueñan que unos son narcos y sus ídolos no. Dejen las entelequias que pronto se harán añicos. Los delitos mundiales no caducan, al menos para los gringos.

Medio mundo riñe, comenta, interroga y especula con nuevos pedidos por narcotráfico. Las cortes estadounidenses no giran por piques. De pronto, varios galanes de aquí, políticos y financieros, serían ingenuos en creer que nadie los enlodó por el imperio con el narcotráfico. Expertos coinciden en que los psicópatas narcisistas ven bien su mal andar o actuar, dependiendo el escenario.

VEA: Artículo de Octavio Carvajal: ¿Y los íntimos de JOH?