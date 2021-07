Hombre encuentra moneda de 98 mil dólares en el fondo del océano

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Zach Moore, buceador de la empresa Mel Fisher's Treasures, realizó un sorprendente descubrimiento el pasado 16 de julio al encontrar una moneda del galeón español Nuestra Señora de Atocha, hundido en 1622 al sur de la costa de Florida, Estados Unidos, según publicó la compañía en un comunicado.



En su último viaje, la embarcación transportaba una impresionante carga de 24 toneladas de plata, 180 mil monedas de plata, 582 lingotes de cobre y 125 lingotes de oro, entre otros tesoros.

Se estima que el valor de la moneda descubierta por Moore puede llegar a alcanzar los 98 mil dólares.

⚓️ GOLD AND SILVER COINS FOUND ON ATOCHA SITE!!! ⚓️ Mel Fisher’s Treasures salvage vessel J.B. Magruder with newly appointed Captain Tim Meade at the helm finds an exceedingly rare Atocha gold coin on July 16, 2021, in 30’ of water. pic.twitter.com/aY83MDLCsI