Palomas obligan a cerrar carretera en Florida

Una caja con 100 palomas mensajeras se cayó de un camión la tarde del martes cerca de Daytona Beach. Como las aves descansan durante la noche, las palomas se quedaron en el camino hasta que las luces brillantes de los vehículos las sobresaltaron. Emprendieron vuelo y se convirtieron en un peligro para los conductores, según un comunicado de prensa de los funcionarios del condado Volusia.

“Es el peor de los escenarios: palomas mensajeras que no pueden encontrar su casa”, decía el comunicado.



Policías locales y estatales, y trabajadores del servicio de control de animales intentaron capturar a las palomas, finalmente recuperando 73 aves. Las palomas no estaban anilladas, por lo que no se determinó de momento quién era su propietario, informaron funcionarios.



“Nuestro trabajo es ayudar a los animales a regresar a casa, ya sea que estén cubiertos de pelaje, escamas o, en este caso, plumas”, dijo Alicia Dease, inspectora de Control Animal del condado Volusia. “Esperamos que alguien tenga información sobre el lugar de donde vienen estas palomas o el camión que las transportaba”.

