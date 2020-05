Colombia: Diseñan cama que puede usarse de féretro  

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Una empresa de publicidad en Colombia está promocionando una solución novedosa aunque algo lúgubre para enfrentar la escasez de camas de hospital y féretros durante la pandemia de coronavirus: un producto que cumpla ambas funciones.



ABC Displays ha creado una cama de cartón con barandilla metálica que según los diseñadores puede servirle de ataúd al paciente si fallece.



El gerente de la compañía, Rodolfo Gómez, dijo que se inspiró para encontrar una manera de ayudar después de ver los recientes acontecimientos en el vecino Ecuador.

Las familias de la ciudad costera ecuatoriana de Guayaquil aguardaron durante días con los cuerpos de sus seres queridos en sus casas el mes pasado mientras los casos de la enfermedad Covid-19 se disparaban. Muchas no pudieron encontrar un féretro disponible o pagarlo, por lo que en lugar de ello utilizaron ataúdes de cartón donados.



“Las familias de bajos recursos no tienen cómo pagar un ataúd”, señaló Gómez.



Indicó que tiene planeado donar 10 de sus nuevas camas al departamento de Amazonas, donde hay escasez de recursos. A la fecha no hay indicios de si se utilizarán las camas ni ha habido pedidos.

La compañía con sede en Bogotá se dedica principalmente a la publicidad, pero en el último mes suspendió la mayor parte de sus actividades debido a la cuarentena en el país.

Las camas pueden resistir un peso de 150 kilogramos (330 libras) y costarán aproximadamente 85 dólares cada una, informó Gómez. Dijo que trabajó con una clínica privada para diseñarlas, y espera que se utilicen en las clínicas de emergencia en las que haya escasez de camas.



Al menos un médico manifestó escepticismo sobre la resistencia que pueda tener la cama de cartón. Asimismo, advirtió que un cadáver debe ser puesto primero en una bolsa sellada antes de colocarlo en un féretro de cartón para evitar la posible propagación de la enfermedad.

