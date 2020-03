Mujer de 100 años cumple su sueño de ir a prisión 

ROXBORO, ESTADOS UNIDOS.- Para su cumpleaños número 100, Ruth Bryant cumplió uno de sus mayores deseos: Fue a prisión.



El Departamento de Policía del condado de Person ayudó a cumplir con el inusual deseo de Bryant cuando dos de sus agentes se presentaron en su asilo de ancianos para cumplir con una orden en la que le acusaban de exhibicionismo, según reportaron diversos medios locales.



Los dos agentes esposaron a Bryant a su andadera y la subieron a una patrulla, proporcionándole la experiencia completa, con la torreta y la sirena encendidas.

Antes de subir al vehículo, los agentes le advirtieron que no se resistiera, pero ella los pateó de manera juguetona, reportó WRAL.

"¡No me patee; estoy mal de una rodilla!", le dijo uno de los agentes, a lo que Bryant respondió: "¡Yo estoy mal de las dos!"



El Courier-Times of Roxboro reportó que mientras Bryant intentaba subir a la patrulla, les dijo a los agentes que debían ir tras otro criminal.



"La persona que fabrica estos malditos asientos en estos autos", dijo Bryant. "Deberían arrestarlos a cada uno de ellos".



Una vez que llegó a la cárcel, Bryant fue tratada como toda una criminal. Se le tomaron las fotos para su fichaje, pasó algunos minutos dentro de una celda, y salió del lugar vistiendo una camiseta anaranjada estampada con la leyenda: "Cárcel del condado de Person".



"¡Estoy en la cárcel! ¡Finalmente entré!", exclamó.



Bryant fue liberada poco después. Volvió a su asilo de ancianos para celebrar en una fiesta en la que hubo pastel de cumpleaños. No se sabe si dentro del pastel había una lima.