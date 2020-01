Muere a los 27 años Khagendra Thapa Magar, el hombre más bajo del mundo

KATMANDÚ, NEPAL.- El hombre más bajito del mundo capaz de caminar, según Guinness World Records, murió en Nepal este viernes, informó su familia, con lo que el récord pasó a detentarlo el colombiano Edward "Niño" Hernández.



Khagendra Thapa Magar, que medía 67,08 centímetros, falleció a causa de una neumonía en un hospital de Pokhara, a 200 kilómetros de Katmandú, donde vivía con sus padres. Tenía 27 años.



"Estuvo entrando y saliendo del hospital a causa de la neumonía. Pero esta vez su corazón también estaba mal. Murió hoy", dijo Mahesh Thapa Magar, su hermano.



Tras el deceso de Magar, el colombiano Edward "Niño" Hernández, un pinchadiscos de reguetón que mide 70,21 centímetros, recuperó el título de hombre con movilidad más bajito del mundo, indicó Guinness.



Magar fue declarado como el hombre más bajito del mundo en 2010 tras su 18º cumpleaños, cuando fue fotografiado portando un certificado no mucho más pequeño que él.



Pero luego perdió el título, cuando fue descubierto el nepalí Chandra Bahadur Dangi, que medía 54,6 centímetros, y fue nombrado el como el hombre móvil más bajito del mundo.



No obstante, cuando Dangui murió, en 2015, Magar recuperó el título de récord.



"Era tan pequeñito cuando nació que cabía en la palma de la mano y era muy difícil bañarle, por lo pequeño que era", declaró su padre, Roop Bahadur, según Guiness World Records.

En tanto que hombre más bajito del mundo, Magar viajó a más de una docena de países y visitó televisiones de Europa y Estados Unidos.



"Estamos terriblemente tristes de escuchar las noticias que llegan desde Nepal, de que Khagendra ya no está con nosotros", comentó Craig Glenday, editor jefe de Guinness World Records.



"La vida puede suponer un desafío cuando pesas solo 6 kilos y no encajas en un mundo hecho para una persona promedio. Pero Khagendra, a buen seguro, no dejó que su pequeño tamaño le frenara a la hora de disfrutar de lo mejor de la vida", dijo



Magar se convirtió en el rostro oficial de una campaña de turismo de Nepal, en la que aparecía como el hombre más pequeño en un país conocido por albergar la cumbre más alta del mundo, el Everest.



Por su parte, el filipino Junrey Belawin, que mide 59,93 centímetros, detenta el récord de hombre más bajito del mundo sin movilidad, pues no es capaz de caminar ni de mantenerse erguido sin ayuda, según Guinness World Records.