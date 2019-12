Video: Pelea contra una anaconda para salvar a su perro

SAN PABLO, BRASIL.- Tres amigos y ciclistas que pedaleaban cerca de un lago en San Pablo, Brasil, lucharon por varios minutos contra una gigante anaconda para salvarle la vida a un perro.



Los hombres pedaleaban cerca de un lago cuando Negao, el can de uno de ellos, se acercó al lago para beber un poco de agua y de inmediato fue atacado por la víbora.



El perro ladró en señal de advertencia para su amo, quien no dudó en volver para salvarlo.



“De repente escuchamos a Negao ladrar con entusiasmo y pensamos que había atrapado algo. Cuando su ladrido se convirtió en un grito, supe que algo estaba terriblemente mal. Empujé mi bicicleta hacia las orillas de la laguna y vi que una enorme serpiente se había envuelto alrededor del perro y lo estaba arrastrando al agua”, contó uno de los hombres.



Al ver la horrorosa escena, el dueño de Negao se lanzó al agua para intentar rescatarlo de una muerte segura. Con mucho esfuerzo logró sacar al perro con la anaconda enroscada en su cuerpo que ya le había clavado sus dientes en el pecho.



El hombre intentaba abrir la boca de la anaconda, pero la fuerza del salvaje animal no se lo permitió, por lo que utilizó unos trozos de madera para lograr liberar a Negao.



Pese a pasar un terrible momento, los tres amigos no mataron a la anaconda y la dejaron volver al agua.