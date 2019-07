"A la chica del iPhone..", el mensaje viral para quienes arruinan la foto perfecta por usar celular

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- "A la chica del iPhone..", así comienza el mensaje viral que una fotógrafa publicó contra una chica que le arruinó la foto perfecta de una boda, todo por usar su celular.

Hannah Mbalenhle Stanley expresó a través de las redes sociales su enojo por una conducta de los invitados que en lugar de disfrutar el momento se dedican a tomar fotos con sus móviles.

"Por favor, dejen de ver los casamientos a los que asisten a través de una pantalla", pidió.



Stanley no podía contener la indignación, se especializa en casamientos y desde hace tiempo combate contra una práctica que le dificulta enormemente el trabajo: la tendencia de los invitados a registrar cada momento con sus celulares.

"Tenía todo preparado para capturar la foto perfecta de la novia y su padre entrando a la iglesia, cuando una invitada extendió su brazo para fotografiar el instante, tapándole la visión. Literalmente, arruinó una de las tomas más importantes de toda la ceremonia", lamentó.



La experta decidió contar lo sucedido en un intenso mensaje publicado en Facebook, destinado especialmente a esa joven y a los invitados a casamientos en general.



A continuación, el mensaje completo de Stanley:



A la chica con el iPhone…. No sólo arruinaste mi foto, sino que le quitaste ese momento al novio, al padre de la novia y a la novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? Honestamente. ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿Mirarla todos los días? No. No lo harás. Pero mi novia habría impreso esta foto, la habría mirado a menudo y recordado ese momento mientras su padre la llevaba al altar el día de su boda. Pero, en lugar de eso, querías tomar una foto con tu teléfono, bloqueando mi vista, y tomando una foto que no usarás. Invitados, por favor, dejen de ver las bodas a las que asisten a través de una pantalla. Mejor, apaguen su teléfono y disfruten de la ceremonia. Ustedes son importantes para los novios, de lo contrario, no asistirían a la boda. Así que, por favor, déjenme hacer mi trabajo, y sólo siéntense, relájense y disfruten de ese momento único en la vida.

Más de 160,00 personas reaccionaron a la publicación.