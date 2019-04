Cecile Eledge, la mujer de 61 años que dio a luz a su nieto para ayudar a su hijo homosexual

NEBRASKA, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de 61 años se ha convertido en abuela al dar a luz a su tercer hijo. La increíble historia de Cecile Eledge inició hace 40 semanas, cuando se ofreció como vientre de alquiler para que su hijo homosexual y su actual pareja pudieran realizar el sueño de ser padres.



La noticia sorprendió a los cibernautas, quienes de manera inmediata, compartieron la memorable historia hasta hacerla viral en las redes sociales.



Pese al debate que rodea a las madres de vientre de alquiler en Estados Unidos y la polémica de convertirse en progenitoras a edades longevas, Cecile Eledge determinó seguir adelante con el proceso tras comentarlo con su doctora.



Vea: Mujer tiene mellizos casi un mes después de tener a su primer hijo



Cecile Eledge se sometió a una fecundación in vitro con el esperma de su hijo y los óvulos que voluntariamente ofreció su otra hija, Lea Yribe, quien recientemente dio a luz a su segundo hijo.



De acuerdo con el New York Post, la familia dio la bienvenida al nuevo integrante Uma Louise Dougherty-Eldege.



"No sé cómo describirla, es extraordinaria. Le tengo un profundo respeto y estoy tan agradecido que incluso como persona mayor ella continúa yendo más allá por mí", expresó Matthew Eledge, quien es el padre del bebé.