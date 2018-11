Hombre conduce un bus con su esposa con Alzheimer al lado en Chile

LA SERENA, CHILE.- Mario Núñez se levanta todos los días para trabajar como conductor de un autobús, mientras su esposa lo acompaña al lado.



Y no se trata de una situación de celos, sino de la expresión más hermosa de amor: su pareja padece de Alzheimer y no tienen quien la cuide.



La historia se hizo viral cuando una pasajera observó a la mujer que dormía e iba en una posición muy incomoda en uno de los asientos.



Al acercarse observó que portaba una placa con la leyenda "tengo Alzheimer" y un número de teléfono.



La mujer quiso tocar la placa, pero antes Mario le confesó que era su esposa.

El hombre de 71 años le contó que no podía dejar a su amada Fresia Farías sola en casa, así que todos los días la acompañaba a trabajar.

"A mi no me molesta enfrentar esta situación, para mi no es una obligación. Yo la quiero, no la voy a abandonar nunca. Como todo ser humano, nacimos de una mujer y se merecen el respeto que deber ser ante todo. Yo no puedo renegar contra nadie", dijo el anciano a una televisora.

Mario dijo no tener dinero para pagar a alguien que cuide a su esposa, asimismo que las autoridades no le han facilitado apoyo para internarla en una clínica especializada.