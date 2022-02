Libre logra acuerdo para resolver crisis en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis política que por la presidencia del Congreso Nacional protagonizan dos bandos en el Partido Libertad y Refundación (Libre) llegará este lunes a su fin con la firma de un documento que ya fue consensuado con las partes.



El fin de semana, el coordinador general del partido de izquierda, el expresidente Manuel Zelaya, estuvo reunido con Jorge Cálix, quien lidera el grupo disidente.



El congresista German Altamirano, uno de los involucrados en este grupo, dijo a EL HERALDO que hoy se resolverá el problema.

Por su parte, su compañero Edgardo Castro reconoció que “hay una idea clara que se va a hacer un documento”, pero “si no nos parece, pues no lo firmamos”. En este documento se anunciará cómo se va a legalizar la directiva que preside Luis Redondo, bajo el entendido de que Cálix ya desistió de ocupar este cargo y cuál será el destino de este político.



También del resto de sus compañeros que fueron expulsados la noche del 21 de enero por desacatar la línea oficial y por recurrir a negociar con el Partido Nacional, al que criticaron durante doce años. Ellos no aceptaron cargos en la directiva, no reconocerán a Luis Redondo y acudirán al CN para que los suplentes no sigan votando.

