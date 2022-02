"Esperamos unirnos al Partido Liberal si no se toman decisiones en Libre": "El Chele" Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, anunció más temprano que las negociaciones por la presidencia del Congreso Nacional avanzan por buen camino, el diputado disidente de Libre, Edgardo "El Chele" Castro, dijo que él y sus 16 compañeros no están dispuestos a ceder la titularidad del Legislativo a Luis Redondo.



"Estamos trabajando con convicción propia. Somos 17 diputados que nos mantenemos más firmes que El Merendón porque no vamos a permitir que se nos mancillen nuestros derechos. No vamos a acudir a cantos de sirena que está haciendo Rasel Tomé, que ya debería tener prohibido estar llegando al Congreso, él junto con (Edgardo) Casaña fueron ya suspendidos por una Corte Suprema, para no poder ser diputados; total que ahora los delincuentes son los que andan adentro del Congreso, ¿qué nos queda a nosotros? retirarnos y estar aquí en nuestros puestos, porque no es posible que delincuentes sean los que estén juramentando a la junta directiva y actuando con armas en mano dentro del Congreso", dijo durante una entrevista con el canal HCH.

VEA: "Mi madre murió hoy y no experimentó la satisfacción de verme libre": Leonel Sauceda tras absolución



Y sobre la intención de Zelaya de que se reconozca la junta presidida por Redondo, cuestionó su discurso y dijo que no está en sus planes entregar la directiva, pues consideró que la de Redondo no solo no es legítima, sino que la comparó con la de un Congreso sacado de un mundo de fantasía.



"Nosotros creemos en un diálogo, no en negociaciones. No es posible que digan que vamos a ir a rendirnos de rodillas ante 'San Luis' Redondo, presidente del Congreso de Narnia, porque de Honduras no es el presidente. La propia jueza lo dijo ahí en el estadio, que le dijo: 'señor, yo no puedo decir que usted es el presidente del Congreso porque me lo prohibe la Constitución'", recordó.

Una disculpa o le dirán adiós al partido

Y aunque el coordinador de Libre anunció la expulsión de los diputados de su bancada que apoyaron a Jorge Cálix para ocupar la presidencia del Poder Legislativo, ellos aún no pierden la esperanza de ser convocados de nuevo, pero piden que se repare el daño moral que según ellos les han causado tras los señalamientos de los que han sido víctimas.



"Nos dijeron narcotraficantes, miembros del crimen organizado, que se nos expulsaba del partido porque éramos enemigos y traidores de Libre y ¿por qué ahora nos llaman ahora?. Nosotros pedimos que nos puedan garantizar que se le diga al pueblo hondureño que nosotros nunca quisimos provocar un problema al interior del Partido Libre. Mientras no limpien nuestra dignidad y nuestros principios, olvídense que vamos a ir al Congreso", recalcó.

ADEMÁS: "A la mier... el ministro que no es del partido nuestro": Militantes de Libre exigen destitución del nuevo titular de Salud



Además, Castro, que es diputado por el departamento de Cortés, reveló que incluso ya han tenido acercamientos con la bancada del Partido Liberal para unirse a ella en caso de que la crisis en Libre no tenga solución, lo cual pondría en una posición de ventaja a los liberales, pues pasarían de tener 22 diputados (de los cuales 7 apoyan a Luis Redondo) a sumar 39 miembros en el hemiciclo.



"Esperamos unirnos al Partido Liberal si no se toman decisiones en Libre, Manuel Zelaya Rosales tiene dos noches de estar dialogando pero lo que están haciendo es dándole largas al asunto, porque quieren agotarnos y que caigamos en la desesperación. Eso no lo va a lograr, presidente Zelaya, vamos a luchar por el pueblo hondureño. Ya hablamos con la bancada del Partido Liberal, nos reunimos, (les dijimos) que somos una bancadita y que esa bancadita va a estar junto al Partido Liberal de Honduras, porque nos han tratado de cachurecos, vende patria, nos han tratado de lo que han querido, pero este grupo no se va a mover mientras no esté sentado en la presidencia nuestro compañero Jorge Cálix", aseveró.

LE PUEDE INTERESAR: Filtran polémico video de diputados disidentes de Libre: "Yani, vamos firmes hasta el final"