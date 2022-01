Filtran polémico video de diputados disidentes de Libre: "Yani, vamos firmes hasta el final"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una grabación de apenas unos cuantos segundos ha puesto nuevamente en tela de juicio el actuar de varios diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes han mostrado su total respaldo a Jorge Cálix como presidente del Congreso Nacional.

Y es que en las últimas horas se filtró un video donde apareceren los parlamentarios Beatriz Valle, Edgardo Castro, Denis Chirinos, Juan Ramón Flores, así como a Marco Eliud Girón, entre otros más.

En el clip se escucha al diputado 'El Chele' Castro saludar a Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). Seguidamente, junto a sus compañeros, Beatriz Valle expresa: "Vamos firmes hasta el final... Yani, Yani, ya nos llamaron para pedirte".

Sin embargo, de manera inmediata, Wilmer Cruz sale a la defensiva solicitando que borren el video, pues corrían el peligro de que fuese publicado en las redes sociales.

Al segundo 19, Valle agrega: "Borralo, borralo". Pero, Castro le responde "yo soy periodista", mientras los demás hablan al unísono y se escucha que alguien dice: "es para él".

El video de tan solo 28 segundos provocó una ola de reacciones en contra de los congresistas que fueron expulsados del partido Libre, luego de no respetar el acuerdo pactado entre la ahora presidenta Xiomara Castro y Salvador Nasralla que cedía la titularidad del Poder Legislativo al Partido Salvador de Honduras (PSH).

Reacciones

La parlamentaria Beatriz Valle no tardó en salir a pronunciarse al respecto, aduciendo que estaban contentos de sostener este domingo una reunión con Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, para buscar una salida pronta a esta crisis en la cámara legislativa.

"¿De qué hablan? Si ya se sabe que tenemos los votos liberales, no es a la fuerza, estábamos contentos de que nos llamara Mel. ¿Cuál es el problema? El CNE (Consejo Nacional Electoral) estableció que Yani es el presidente del CCEJP), escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el diputado Juan Ramón Flores aseguró que están abiertos al diálogo y que no buscan traer más conflictos al gobierno presidido por Xiomara Castro.

"Sí, estábamos muy contentos porque a nosotros nos cuesta esta lucha. Hemos sufrido junto al pueblo que hoy nos enfrenta y eso fue lo que pasó", aclaró.



"Nos alegramos mucho porque nosotros queremos resolver este problema hoy más que nunca... Sabemos que se han cometido errores de ambas partes, pero estamos dispuestos al diálogo", aseveró Flores.



Refiriéndose a la supuesta reunión que sostendrán este día con Rosales, externó que esperan sea la última y que se puedan obtener resultados fructuosos por el bienestar del pueblo hondureño.

"Hemos tenido varias reuniones, pero esperamos que la reunión de hoy sea una de las últimas para que salga humo blanco ante esta problemática que se creó sin medir las consecuencias", ahondó.

"Nosotros siempre fuimos enérgicos y enfáticos de que no íbamos a apoyar a alguien que no fuera del partido Libre, eso se mantuvo en el círculo por lo menos un mes. Hoy estamos viendo lo que está pasando en los ministerios que no les costó nada y que yo no tengo nada en contra de los militantes del Partido Salvador de Honduras, lo que yo estoy en contra es que ahora pretendan tener el Congreso Nacional y casi todo el gobierno", dijo el parlamentario en entrevista con un medio de comunicación.



Finalmente añadió: "Nos estamos viendo muy mal. Yo acepto y pido disculpas a la población hondureña por lo que se creó, pero seguimos convencidos. Nuestra convicción es que Jorge Cálix es el presidente del Congreso Nacional... Estamos dispuestos al diálogo".



De momento, no se ha precisado por motivos de "seguridad" la hora ni el lugar donde se llevará a cabo la reunión entre los diputados disidentes y 'Mel' Zelaya.

