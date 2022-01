"Seguimos en reuniones con Manuel Zelaya": Juan Ramón Flores, de la directiva de Jorge Cálix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Ramón Flores, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Comayagua y vicepresidente alterno III de la directiva de Jorge Cálix en el Congreso Nacional, aseguró este sábado que los 17 diputados de esta institución que habrían sido expulsados por apoyar la presidencia de Cálix se encuentran sosteniendo una reunión con el coordinador de este ente político, Manuel Zelaya Rosales.



"Seguimos en reuniones con Manuel Zelaya", confirmó al programa Hoy Mismo la noche de este sábado, sin embargo, se negó a dar más detalles, pues dijo que la información se maneja de manera hermética para evitar ataques a su integridad y la de sus compañeros.

"Nunca me pensé ver como diputado, como fundador de Libre y ahora como vicepresidente del Congreso Nacional, electo, legalmente constituido, huyendo... Con mi familia, en nuestro gobierno de Libre. Por eso es confidencial, el lugar, la hora y las demás fechas, por temor que vayan a convocar las turbas los demás compañeros", manifestó.



Según él, es muy posible que este fin de semana se logre llegar a un acuerdo favorable entre ellos y las autoridades de su partido, quienes hasta el momento se mantienen respaldando la junta que fue nombrada de forma parelela y que es presidida por el diputado Luis Redondo, en cumplimiento con un pacto de hecho hecho entre el presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) y las autoridades de Libre.

Persecución

Flores también denunció que siente temor de ser víctima de cualquier ataque, pues dijo que su postura al apoyar a Cálix ha hecho que muchas personas lleguen a insultarlos y atacarlos, ejemplificando los actos vándalicos sufridos por los parlamentarios Dennis Chirinos y Margie Dip en sus propidades, por lo que ahora él y su familia se encuentran "huyendo".



"Nuestras familias han tenido que huir de Comayagua, mi madre, mis hermanos, mi esposa y mis hijos, por la persecución y la cacería que se ha montado en contra de nosotros por la decisión histórica de querer que la presidencia del Congreso sea de un diputado de Libre y no de alguien que no le ha costado nada esta lucha, porque nuestro pueblo decidió. Y da tristeza, cuando los ministerios se los están dando a Salvador Nasralla, que llegó a sentarse en la campaña por un pacto, entre comillas, y ahora los ministerios que le están tocando a Libre son ministerios donde solo hay una oficina en casa presidencial o en Tegucigalpa y los empleos los necesitamos a nivel nacional y hoy la gente llama pero no hay nada, porque se los dieron a Salvador Nasralla y es por eso que estamos a favor de Jorge Cálix, nuestro presidente legítimamente constituido", añadió.



"Lo que más nos duele es que nos hayan tratado de traidores, cuando en ningún estatuto de Libre aparece que apoyar a un compañero de Libre sea traición. Además estamos peleando por la independencia de los poderes", agregó, al tiempo que pidió que una de las primeras condiciones en el diálogo con Zelaya es que sus nombres sean limpiados.



Finalmente, le dio un mensaje a la presidenta Xiomara Castro, afirmando lo mismo que ha dicho Cálix y otros de sus compañeros: "Cuente con este Congreso, que este Congreso está con usted. Redondo y Nasralla no están con usted, ellos ya se divorciaron, usted sabe lo que le hicieron en la toma de posesión, fue una vergüenza nacional e internacional que en su juramentación le estén reclamando a la jueza que le llamen presidente, cuando él jamás ha sido elegido por los diputados del Congreso".

