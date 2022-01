“El Chele” Castro reacciona a video filtrado en redes: la gente de Luis Redondo lo hizo público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Edgardo "El Chele" Castro aceptó que él fue quien envió el video donde los diputados disidentes de Libre le dicen a Yani Rosenthal que "están firmes", sin embargo, responsabiliza "a la gente de Luis Redondo" de haberlo subido a las redes sociales.



"Yo no he filtrado ningún video ni nadie ha filtrado ningún video. Parece que tienen hacker que está dedicado a eso y por ahí podría haber venido la situación, pero independientemente que a mí se me haya escapado el video, no fue que yo lo mandé a los grupos", dijo Castro durante una entrevista telefónica para el canal Hable Como Habla (HCH).

Sin embargo, segundos después se contradijo al asegurar que probablemente él envió el video, pero que la gente de Redondo lo hizo público.



"Es probable que yo lo haya mandado, pero a todos los grupos en Honduras y a todos los chats y a Facebook fue gente de Redondo", aclaró.



"El Chele" Castro explicó que cuando se grabó el video "había una reunión con el coordinador del partido Libre porque Jorge Cálix estaba abierto al diálogo".



Castro dijo que la grabación la hicieron porque estaban saludando a Yani, quien está con covid-19, pero que en el material audiovisual no se escucha ninguna ofensa contra nadie.



El parlamentario reiteró que Jorge Cálix es el presidente legítimo del Congreso Nacional y lo anterior, según él, quedó demostrado en el acta que acredita a Xiomara Castro como presidenta de Honduras.



"Nosotros ganamos legalmente y el único presidente del Congreso Nacional de Honduras es Jorge Cálix", manifestó el también comunicador y al mismo tiempo reveló que "tenemos en nuestro poder el acta donde fue juramentada la presidenta Xiomara Castro, ahora presidenta de la República, donde dice: 'que con ausencia del presidente del CN'".

Agregó que la directiva de Cálix "fue electa con 84 votos en primera instancia cuando estuvo ahí el abogado Leonel Ayala, exministro de Gobernación y Justicia; posteriormente tuvimos que salir fuera de Tegucigalpa porque tenían tomado el Congreso por la fuerza sabiendo que solo tenían 48 diputados propietarios y nosotros con 79 diputados propietarios del Congreso Nacional".



Por último aseguró que "Luis Redondo no tiene la moral para convocar diputados de la bancada disidente ni del Partido Liberal ni el Partido Nacional ni el Partido Libre ni el Partido Pac".

El polémico video