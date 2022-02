Matheu: Probablemente le metieron goles a Alba Consuelo Flores y ella actuó de buena fe

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo titular de Salud, José Manuel Matheu, manifestó que es urgente que los hospitales y centros de triaje cuenten con oxígeno de alto flujo para que no se pierdan más vidas a causa del covid-19.



“Yo la respeto, es una dama, es la mamá de uno de los mejores compañeros de mi hijo, yo no voy acusar a la licenciada Alba Consuelo Flores. Probablemente le metieron goles y ella actuó de buena fe y los goles le pasaron”, afirmó el galeno.



Añadió que personas cercanas al despacho de la Secretaría de Salud son las que tienen acuerdos con sueldos supernumerarios, ya que encontraron a una persona con un salario de 60 mil lempiras y tiene menos de un año de estar laborando en la institución.

LEA TAMBIÉN: 'Esperamos unirnos al Partido Liberal si no se toman decisiones en Libre': 'El Chele' Castro



También dijo que no ha tenido tiempo para conversar con la exministra de Salud.



“Por no tener el oxígeno de alto flujo en los hospitales se murió mucha gente (en 2020 y 2021)”, lamentó Matheu.



El médico lamentó que solo hay 140 millones de lempiras presupuestados este año para abastecer a los hospitales y triajes del país, cuando se requieren 720 millones, por lo que existe un gran déficit.



De igual forma, solo hay cuatro millones de lempiras presupuestados para compra de reactivos para procesar pruebas de PCR y de antígeno para diagnosticar casos covid-19 y se ocupan 110 millones de lempiras .

Antecedentes

La exsecretaria de Salud, Alba Flores, manifestó que ellos ocuparon 320 millones de lempiras para adquirir oxígeno en toda la pandemia.



“Cuando un gerente llega a una institución lo primero que tiene que hacer es sentarse con su gerente administrativo y su gerente de recursos humanos porque ahí se sabe y se aprende cuánto tengo y para qué se ocupa el dinero, luego con qué recursos cuento”, comentó Flores.

DE INTERÉS: El diálogo siempre es permanente, dice la presidenta Xiomara Castro



La exfuncionaria señaló que las declaraciones del doctor Matheu evidencian que no se sentó con el gerente administrativo para identificar las partidas presupuestarias y para qué se ocupan.



“Nosotros no gastamos 700 millones en oxígeno en ningún momento. Durante toda la pandemia, que es donde ha habido una gran alza, se gastaron unos 320 millones de lempiras porque hubo una exageración de gasto de oxígeno porque lo que normalmente se planificaba en los presupuestos eran 58 millones y en la pandemia se llegó a 320 millones de lempiras”, indicó la pedagoga que estuvo dos años al frente de la pandemia.



Añadió que con las proyecciones hechas para este año se dejaron más de 100 millones de lempiras presupuestados, pero se estima que no sean necesarios porque actualmente no se están usando grandes cantidades de oxígeno.



“Si hay un déficit en esa cantidad lo que hacemos es que acudimos a organismos internacionales o a incorporación presupuestaria de parte del gobierno, en el caso que se necesite”, detalló Flores.



A su vez, dijo que con los 12.5 millones de lempiras asignados para ceremonia y protocolo se abastecen algunas emergencias que ocupen los hospitales para solventar necesidades.

DE INTERÉS: Nuevo titular de Salud rechazó un lote de dosis pediátricas por vencer



“Sugerimos dedicarse en este momento a temas puntuales como por ejemplo: el pago del personal porque se puede generar un caos, el pago de los descentralizados porque ya hay muchos establecimientos paralizados porque no se han firmado los convenios”, señaló.



Añadió que la Secretaría de Salud no se puede detener ni un día y el nuevo ministro debe revisar cuáles son las prioridades punto por punto.



“Yo en su momento le escribí al ministro (Matheu) para ponerme a su disposición y no me respondió'', lamentó.



Sobre las 108 mil dosis pediátricas que rechazó el nuevo ministro porque estaban a punto de vencerse, expresó que ella ya había rechazado anteriormente ese lote de vacunas anticovid-19 de Pfizer-BioNTech que caducaban el pasado 31 de enero y solicitó que lo cambiaran.



Añadió que en todos los acuerdos que han otorgado al personal sanitario se verificó que cumplieran con los requisitos y con el perfil establecido para el puesto que se le contrató.



"Somos considerados ahorita el país número dos que mejor manejó la pandemia en el mundo”, finalizó.

VEA: Partido Nacional exige respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado