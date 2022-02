"Estoy desesperada y siento miedo de lo que puedan hacer": Empleada del Congreso Nacional denuncia agresiones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una empleada del Congreso Nacional, identificada como Erika Gaitán, denunció este martes que las nuevas autoridades del Legislativo están violentando sus derechos laborales al sacarla de su oficina sin previo aviso.

La mujer que labora como Secretaria Ejecutiva afirmó ante EL HERALDO que los guardias del lugar llegaron a su oficina para expulsarla, sin ni siquiera presentarle la documentación necesaria.

Al borde del llanto, Gaitán le hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro que recuerde lo que dijo en su discurso de toma de posesión, que no les iba a fallar a las mujeres.

"Nos están violentando los derechos a todas las mujeres en este Congreso. Ayer despidieron de forma arbitraria a la gerente y hoy me pretendían sacar a mí, antes necesito que se me haga el acta de descargo correspondiente del equipo que está asignado a mi persona", expresó.

Gaitán asegura que las autoridades presentan una cara, pero por otro lado los están tratando de manera arbitraria a través de la seguridad del lugar. "No me da miedo decirlo, si algo me pasa o no me dejan entrar mañana o han violentado mi oficina y el equipo, hago responsable a quienes están dando órdenes aquí".

La profesional, que tiene 15 años de laborar en el Legislativo, explicó que el trato que vienen recibiendo en la última semana es inhumano. "Nosotros no somos diputados, ni representamos a ningún partido", les recordó la funcionaria a las nuevas autoridades, y cuestionó sus acciones, "qué les pasa con los empleados".

La hondureña reconoció que la nueva administración está en su derecho de colocar a sus empleados, pero sin pisotear a los que ya trabajaban ahí. "Estoy desesperada y siento miedo de lo que puedan hacer con nosotros los empleados", expresó la afectada.

Poco hombre y dueño del Congreso, las reacciones

Las reacciones ante la denuncia de Gaitán no se hicieron esperar. El diputado Tomás Zambrano salió al paso señalando a Rasel Tomé como "poco hombre" luego de las acciones emprendidas contra la gerente del Legislativo.

"Ojalá tuvieras un poco de hombría por qué a las mujeres no se les grita y se les amenaza como lo hiciste con la gerente general del Congreso Nacional, vos y tu suplente la sacaron a empujones remedos de hombres los dos, parece que no tuvieran madre o esposa", les criticó Zambrano a través de un post en Twitter.

@raseltome ojalá tuvieras un poco de hombría por qué a las mujeres no se les grita y se les amenaza como lo hiciste con la Gerente General del CN , vos y tu suplente la sacaron a empujones remedos de hombres los 2 , parece que no tuvieran madre o esposa. — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) February 1, 2022

Por su lado Rasel Tomé reaccionó ironizando el momento, al enviarle un saludo a Tomás Zambrano.



"Tomás Zambrano de tanto estar en este Congreso creía que era el dueño de esto, esto no es de nosotros Tomás, esto le pertenece a un pueblo", expresó como respuesta a lo dicho por el diputado nacionalista.

Amplió que el problema de Zambrano es que no terminan de aceptar la voluntad del pueblo.

Tomé adelantó además que ya están trabajando en la elaboración de un listado de "paracaidistas" y acusó al jefe de bancada del Partido Nacional de tener familiares empleados en el Congreso y hasta 100 personas para su seguridad personal.