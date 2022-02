Martha Doblado no contesta sobre sus prestaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El teléfono suena y suena pero nadie se atreve a contestarlo.



Y es que explicar la adjudicación de prestaciones a su nombre que alcanzan los 4,000,000 de lempiras no ha de ser nada fácil para la señora Martha Vicenta Doblado Andara, directora interina del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Una fuente ligada al Injupemp confió al EL HERALDO la acción cometida por la señora Martha Doblado, quien en los últimos años estuvo a la cabeza de esa institución.



En aras de corroborar o descartar la situación, se intentó contactar por la vía telefónica a la exfuncionaria del gobierno recién pasado, pero no contestó las llamadas.



Asimismo, la fuente reveló que se habría acreditado un monto aproximado de 100,000 lempiras mensuales por concepto de jubilación, por haber sido empleada del Poder Ejecutivo. La nueva administración de la Secretaría de Finanzas todavía no ha tenido conocimiento de lo ocurrido en torno al millonario monto que habría sido acreditado por concepto de prestaciones a la señora Doblado Andara y si en efecto esa cantidad le correspondía con base en ley.



El Sindicato de Trabajadores del Injupemp anunció que se pronunciaría al tener las pruebas del caso, pero aún no lo hace, dijeron los dirigentes.

