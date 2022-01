Zonas de la capital sin electricidad este lunes 31 de enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) realizará este lunes 31 de enero trabajos de mantenimiento, por lo que varios sectores de la capital no tendrán fluido eléctrico.

El consorcio anunció en sus redes sociales que la interrupción se hará por mejoras en la red de distribución.

Listado de zonas afectadas por los cortes:

De 8:00 PM a 8:30 PM y de 12:30 AM a 1:00 AM en el Distrito Central

Comercial Centroamérica

Parte de la colonia Loma Linda

Emisoras Unidas

Bazar del Sábado

Casa de Gobierno y zonas aledañas



De 8:00 PM a 1:00 AM en el Distrito Central

Clientes avenida república de Costa Rica

Antiguos Autobancos

Hotel Holyday Inn y zonas aledañas