¿Cómo se desarrolló la primera legislatura encabezada por Luis Redondo en el Congreso Nacional?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la asistencia de diputados en propiedad y los suplentes de los diputados ausentes, este martes arrancó a eso de las 8:30 de la mañana la instalación de la primera legislatura en el hemiciclo legislativo. Esta fue la sesión de la junta directiva encabezada por Luis Redondo.

Los actos protocolarios arrancaron con un breve desfile de cadetes portando el estandarte y el Pabellón Nacional, para luego darle la bienvenida a representantes del cuerpo diplomático, invitados especiales, altas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no acudieron a la cita.

Agenda e iniciativas

Mientras se pasaba lista para confirmar la presencia de los parlamentarios también se mencionó a aquellos que rectificaron su voto. Estos congresistas que a última hora respaldaron a Luis Redondo fueron recibidos entre aplausos.

Cabe señalar que al momento de nombrar al representante del Poder Judicial y del Ejecutivo se confirmó que no acudieron al hemiciclo para brindar el respectivo informe de despedida de su gobierno.

Luis Redondo llevó como agenda la ley que condena el golpe de Estado 2009, tipificar reelección como delito, instalación de CICIH, ley anti enriquecimiento de funcionarios, eliminar subsidios a diputados (fondo departamental), ley de amnistía a presos políticos y ley de revocatoria de mandato.

Tras iniciada la sesión, Redondo se dirigió a los presentes para detallar que se instaurará una mesa anticorrupción para comenzar a revisar varias leyes. Adelantó que se trabaja en una ley especial que condena la reelección presidencial de 2017 y la califica como un delito de traición a la Patria, a lo que los presentes reaccionaron poniéndose de pie al grito de "si se pudo".

Luis Redondo el Partido Salvador de Honduras (PSH) al momento de dar su discurso.

También señaló que trabajarán en la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia. Redondo recordó como muchas veces siendo diputado pidió a palabra una y otra vez y le ignoraron, "me sentía impotente, si gritaba no era porque que quería sino porque lo hacía por los mártires, por los caídos".



"Eso no vuelve a pasar en este Congreso Nacional", aseguró el titular del Congreso reconocido por la presidenta Xiomara Castro.

"El poder es efímero y que cuando cambia de dueño y son las personas correctas como yo creo que va a ser aquí, con cada uno de los 128 diputados de este Congreso Nacional nosotros podamos poner orden", expresó el titular.



Momento en que Redondo daba la bienvenida a los diputados que inicialmente no votaron por él.

Uno de los momentos que acaparó la atenció en el hemiciclo ocurrió cuando Luis Redondo acudió a saludar y dar la bienvenida a los diputados que dejaron las filas de Jorge Cálix.

En declaraciones previo al inicio de la sesión, el designado presidencial Salvador Nasralla expresó que "Xiomara Castro y yo decidimos trabajar con este junta directiva. Yo como designado acato órdenes y esta es la junta directiva que quiere el pueblo", dijo Nasralla.



Además, agregó que "los que llegamos aquí -a la convocatoria del diputado del PSH- somos empleados del pueblo, no somos celebridades".