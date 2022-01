Juan Carlos Barrientos: Posición de Xiomara de no dejarse colocar banda presidencial es "inconstitucional"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La posición escrita de la presidenta Xiomara Castro de no dejarse colocar la banda presidencial este 27 de enero por un presidente del Congreso Nacional que no sea el propuesto en el acuerdo entre Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), no es un buen mensaje de gobernabilidad, a criterio del analista y experto en materia constitucional Juan Carlos Barrientos.



“Estoy sorprendido por el pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro. Decir que no aceptará que la juramente un Presidente del Congreso surgido de la traición y que la hará un Juez de la República y ante el Pueblo hondureño. Es un pensamiento inconstitucional”, expresó en la radio HRN.



Dejó entrever que el hecho de que, junto a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, hayan fundado el partido Libertad y Refundación (Libre) no los hace dueños de los pensamientos de los diputados electos.

Asimismo, opinó que es válida la posición del segundo grupo de diputados de Libre que, al ganar contundentemente las elecciones generales, se oponen a cederle la presidencia del Poder Legislativo a otro partido, en este caso PHS que sólo sacó 10 diputados.



Recordó que el artículo 194 de la carta fundamental ordena que “el 21 de enero se reunirán los diputados en juntas preparatorias, y con la concurrencia de cinco (5) por lo menos, se organizará la directiva provisional”.

Las propuestas

El grupo mayoritario de Libre que pretende darle cumplimiento al acuerdo Libre-PSH ratificó la medianoche del jueves al diputado Luis Rolando Redondo Guifarro como presidente, al diputado Hugo Noé Pino como vicepresidente y una diputada por el departamento de Santa Bárbara como secretaria.



El segundo grupo conformado por 20 diputados en rebeldía, nominan al diputado Jorge Cálix como titular del Legislativo; al diputado Yahvé Sabillón como vicepresidente y a la parlamentaria Beatriz Valle como secretaria.