Empleados de salud protestaron exigiendo plazas con permanencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con su bebé de seis meses en brazos y junto a su compañera de hogar, César Montoya viajó desde Lomas del Carmen en San Pedro Sula hasta la capital de la República a exigir lo que para él es un derecho más que merecido y ganado.



César es solo uno de los cientos de hondureños que el lunes protestaron frente a las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) para demandar que se les otorgue una plaza de trabajo permanente por haber luchado en primera fila en lo más duro de la pandemia del covid-19.



“Es la segunda vez que nos hacemos presentes acá exigiendo el derecho que por ley nos corresponde, en este caso, por la misma política de ellos, decidieron dar plazas y ahora que ya culminamos nuestros trabajos a dos años de pandemia, ahora se dan la vuelta y dicen que no”, fustigó Montoya. César laboró desde el inicio de la pandemia como parte del personal de logística del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula y al igual que cerca de 300 compañeros están en la calle, sin una plaza de trabajo.



“Nos despidieron el 31 de diciembre (2021), sin un preaviso, sin derecho a cesantía, nada, sólo con el salario del último mes; por eso aquí estamos exigiendo que se nos respeten nuestro derechos como reintegro laboral”, manifestó.

LEA: En un 54% crece la aplicación de pruebas PCR durante el mes de enero

César Montoya llegó a la protesta cargando a su bebé de seis meses. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

A nivel nacional

A la capital llegaron empleados de la salud despedidos en el mes de diciembre, provenientes desde varias ciudades del interior del país, donde también se paralizaron las labores en apoyo a los colegas que no tienen una plaza y que han trabajado en la pandemia.



El angustioso reclamo lo hacen con base en lo establecido en el decreto legislativo No. 047-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de junio del 2020, en el que se autorizó al Poder Ejecutivo emitir los acuerdos de nombramiento correspondientes al personal bajo la modalidad de contrato médico, sanitario, asistencial y de apoyo que haya participado de forma efectiva durante la emergencia derivada del covid-19.



El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, dijo que “estamos exigiendo que se cumplan los derechos de los trabajadores de la salud. En diciembre la ministra (Alba Flores) se sentó con nosotros y nos dijo que no iban a haber despedidos y el 1 de enero hubo despidos”. Agregó: “Dijo que se iba a dar contratos mientras se les daba la plaza permanente y eso no ocurrió”.

TAMBIÉN: Voluntarios unen fuerzas para llevar a pacientes a cuidados paliativos