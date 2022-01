Honduras no estaría exento de flurona, la combinación de covid-19 con virus de la gripe

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los países del mundo se enfrentan a la contagiosa variante ómicron de covid-19 y ahora surge una nueva amenaza sanitaria que también podría llegar a afectar a Honduras.



La combinación de dos virus encendió las alarmas por la detección de la enfermedad a la que se le denomina ¨flurona¨.



Se trata de una infección que sufre una persona a la misma vez por covid-19 y el virus que causa la gripe. El ministerio de Salud del gobierno de Israel confirmó el primer caso de esa infección conjunta de esos dos virus.

LEA: Advierten que covid-19 causa daños permanentes al corazón



Esa enfermedad fue detectada en una joven embarazada que no estaba vacunada contra el covid-19 y adquirió ambos virus al mismo tiempo. Pese a lo anterior, la paciente experimentó síntomas leves y fue dada de alta, tras dar a luz. Las autoridades sanitarias estudian ese primer caso para determinar si la combinación de ambos virus causa o no una enfermedad grave que pueda colapsar los hospitales.



Especialistas israelíes advirtieron que flurona podría incrementar la posibilidad de infecciones graves y muertes. Pese a los altos niveles de vacunación que reporta Israel, esa nación ya comenzó a aplicar una cuarta dosis anticovid para frenar una elevada oleada de contagios por la variante ómicron.

Situación en Honduras

En Honduras son cuatro los virus que están golpeando la salud de la población, por lo que no se descarta que esta afección llegue a circular en el país.



Se trata del covid-19, con una alta probabilidad que la variante ómicron esté circulando en el territorio, el dengue, la influenza y el sincitial respiratorio. Por lo anterior, Honduras no estaría exento de llegar a presentar algún caso de flurona si una persona se llega a enfermar con la mezcla de covid-19 y gripe.

LEA: Si ómicron afecta a no vacunados, hospitales podrían volverse a llenar



La Unidad de Vigilancia de la Salud reporta 379,748 casos positivos de covid-19 y 10,434 fallecidos por las complicaciones de esa enfermedad.



Actualmente, se está viendo que los centros de triaje y emergencias de hospitales se están volviendo a llenar de pacientes por un incremento exponencial de casos de covid-19 y médicos especialistas aseguran que se debe a la variante ómicron. Por su parte, se registraron 18,276 casos de dengue, de los cuales 994 fueron graves o hemorrágicos y seis defunciones.



Mientras que de influenza tipo B se reportaron 16 casos y 126 de sincitial respiratorio.

Los médicos recomiendan a las personas estar alerta al experimentar síntomas de afección respiratoria porque las manifestaciones clínicas de esos virus se parecen y es difícil diferenciarlas, por lo que se debe buscar atención médica de inmediato y no automedicarse.

+Síntomas de ómicron son más leves, pero igual de peligrosos



Homer Mejía, coordinador de la vigilancia nacional de enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud llamó a la población a vacunarse contra el covid-19 y contra el virus de la influenza. En el país se han aplicado 4.9 millones de primeras dosis y de esa cantidad cuatro millones ya completaron el esquema con doble dosis.



Asimismo, se han aplicado 334,058 entre dosis de refuerzo y terceras dosis. Todavía hay 1.2 millones de hondureños que no han recibido la primera dosis y 834,646 personas circulan solo con una dosis sin completar el esquema, lo que no les garantiza una protección contra el virus y los vuelve altamente vulnerables ante ómicron.

DE INTERÉS: Salud reduce a tres meses el intervalo entre segunda dosis anticovid y la de refuerzo