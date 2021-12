JOH: Permanencia laboral debe otorgarse sin excusas al personal de salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández reafirmó este martes su compromiso en otorgar la permanencia laboral al personal de salud que ha estado frente a la pandemia de la covid-19 desde marzo de 2020.

Hernández expresó que "no hay excusa" para no formalizar las plazas laborales por acuerdo, puesto que ya se había plasmado la determinación en un decreto legislativo aprobado a propuesta del Poder Ejecutivo. "Me parece que es lo menos que podíamos hacer, es lo justo", señaló.

"Todo el personal de salud que está pendiente de su acuerdo: que no tiene excusa la ministra (Alba Consuelo Flores) y su equipo, ni los directores de hospitales, ni de la Región (Sanitaria), porque ya le dimos la autoridad a través de un mecanismo que el Congreso Nacional aprobó para que descentralizara la firma", sentenció el mandatario.

El gobernante también explicó que se optó por la descentralización de la firma requerida para autorizar los nombramientos y así el trámite se realizará de forma más expedita, "pues tener a 50 personas procesando 10,000 firmas es un trámite que iría muy lento."

"El tema está resuelto”, precisó. Sin embargo, en los últimos meses se ha registrado el despido de enfermeras y médicos -en todo el país- que han estado batallando desde inicios de la crisis sanitaria.

Otras áreas

En relación a los empleados públicos que se encuentran trabajando mediante la modalidad de contrato temporal, Hernández manifestó que si bien es una cantidad menor, son personas que tienen hasta 15 de años de gozar con un contrato.

"Hemos creído que es lo justo de regularizar eso. Yo me hago responsable de eso, con nuestro equipo, porque hemos creído que es lo justo”, subrayó al referirse a la regulación laboral mediante acuerdo del personal médico.



