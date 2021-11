Héroes de la pandemia recibirán su permanencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los héroes de la salud que han estado en la primera línea de batalla en esta pandemia de covid-19 recibirán su plaza laboral por acuerdo.



Son alrededor de 10,000 trabajadores sanitarios que han estado durante 20 meses arriesgando su vida al estar en contacto directo con el virus, quienes serían beneficiados con esta disposición.

Entre ellos están médicos, enfermeras auxiliares y profesionales, microbiólogos, técnicos de rayos X, personal de aseo de las salas, entre otros.



Lo anterior está sustentado en el decreto 47-2020 y el acuerdo 003-2020, donde se establece que se otorgarán plazas permanentes al personal de primera línea.



Pese a lo anterior, para este año la Secretaría de Salud solo iba a otorgar 1,700 acuerdos, el 50% para los empleados que llevan años laborando por contrato, por derecho de antigüedad, y la otra mitad para empleados de primera línea, es decir, solo 850 plazas para este grupo. Por el efecto vacunación, la incidencia de casos y hospitalizaciones ha ido en descenso, lo que ha provocado que algunas salas covid-19 de ciertos centros asistenciales las hayan cerrado.

Ante esa situación, el personal de salud por contrato, que estaba asignado a esas salas, ha sido despedido como ocurrió en el Hospital del Tórax.



El personal protestó ante los despidos y lo calificó como trato injusto, después que han arriesgado sus vidas.



“La instrucción ha sido clara para las Secretarías de Salud y de Finanzas: Todo el personal de salud que ha trabajado en la pandemia merece su acuerdo, sin distinción”, advirtió el presidente Juan Orlando Hernández en su cuenta de Twitter.



Añadió que no es posible que todavía no se haya cumplido, que no puede esperar más. Anunció que el lunes entregarán los primeros 1,000 acuerdos. “Aquí no vamos a dejar a nadie atrás y de eso nos vamos a asegurar”, dijo Roberto Cosenza, subsecretario de Salud.

