Vieja identidad queda sin validez ante la no aprobación de prórroga en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque se creó vasta expectativa de que se iba a ampliar la vigencia de la identidad actual hasta el próximo 31 de diciembre solo para trámites distintos a asuntos electorales, al final esto no pasó en el Congreso Nacional, por falta de consensos entre las fuerzas políticas mayoritarias.



A partir de este martes solo será válido en todo el país el Documento Nacional de Identificación (DNI) para cualquier gestión administrativa o comercial debido a que este lunes vence la última prórroga que se concedió a la conocida como vieja cédula.

En tres ocasiones en el órgano unicameral se extendió durante el 2021 la vigencia de la identidad ante el cumplimiento parcial del Registro Nacional de las Personas (RNP) en la distribución del DNI aunado a la apatía de un sector de la ciudadanía en reclamar este documento.

El comisionado presidente de esta institución, Óscar Rivera, aseguró que ya se han distribuido 4.7 millones de nuevas identidades a nivel nacional, quedando pendientes 400,000 de ellas. Unas 120,000 nuevas identidades no podrán ser repartidas debido a que son de connacionales que se enrolaron, pero emigraron, mientras que otros 50,000 de estos documentos corresponden a personas que han fallecido en los últimos meses, de acuerdo con fuentes oficiales.



Las 230,000 unidades de DNI restantes deberán entregarse en los siguientes 12 días, antes de los comicios generales del próximo 28 de noviembre. Un total de 5,182,436 personas se encuentran aptas para elegir a quienes los representarán en los tres niveles electivos, de conformidad al Censo Electoral definitivo del que fueron excluidos 60,000 hondureños y otros afirman que esa cifra sobrepasa los 100,000.

Si bien, muchos votantes ya tienen su Documento Nacional de Identificación no podrá emitir el sufragio debido a que quedaron al margen del nuevo padrón electoral por buscar enrolarse después del 15 de septiembre.



Una fuente ligada al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó a EL HERALDO que sostendrán un diálogo con miembros de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) para que por un término acepten todavía la tarjeta de identidad anterior, incluyendo en otros negocios.

Con dos horas y 27 minutos de inicio comenzó la vigésimo séptima sesión virtual ante la falta de quórum, conoció este rotativo.

Endeudamiento

Lo que sí se aprobó fue un nuevo endeudamiento externo en la reunión legislativa remota mediante el contrato de préstamo 2287 tramo A suscrito entre el gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta por un monto mayor a 9.6 millones de dólares, equivalentes a 232.9 millones de lempiras. Los recursos del empréstito serán destinados para financiar la ejecución del proyecto de construcción del puente vehicular marítimo Coyolito - Amapala.



El resultado de la votación no fue publicado como usualmente se viene dando en los encuentros del Congreso vía Zoom y cuando se trata de estos convenios de deuda no son acompañados por la oposición política.



Entretanto, se instruyó vía decreto a la Secretaría de Educación para que por única vez y de forma excepcional proceda a nombrar de forma permanente a través de las direcciones departamentales en conjunto con las juntas de selección docente al personal del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco).



En el caso de aquellos docentes que se encuentran laborando en el referido programa y que aún no han recibido su título de licenciatura y están en proceso de profesionalización se les concederá este beneficio una vez que acrediten su certificado, para lo cual se otorga un plazo de dos años, subraya el artículo uno del dictamen que fue ampliamente discutido.

Prohibición

Por otro lado, el proyecto de decreto contentivo a una prohibición tanto en el manejo como traslado de armas diez días antes y diez días después de los comicios del último domingo de este mes quedó pendiente y no se sometió a debate.

Lo anterior implica que a partir del 18 de noviembre al 8 de diciembre nadie podrá portar ningún tipo de estos artefactos, pese a que tenga su permiso.



El dictamen argumenta que con la medida se busca asegurar la protección de la vida como el bien más preciado de todos los hondureños, “validando el compromiso del Estado de Honduras de salvaguardar la integridad de la población independientemente de su raza, ideología, sexo”.

En menos de 72 horas se reportó el crimen del alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán y del candidato a la vicealcaldía de Concordia, Olancho, Darío Juárez, empero, varios legisladores cuestionaron esta pretensión y la consideraron como un desarme que dejaría en indefensión a muchos.

Además, por 674,323.68 lempiras se le condonó hasta noviembre de este año y de manera total la deuda contraida por el patronato promejoramiento de la aldea La Criba, San Lorenzo, Valle, con la Empresa Energía Honduras 8EEH), mediante una iniciativa.

