Reportan cuatro muertes por covid-19 a nivel nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En las últimas 24 horas se contabilizaron cuatro muertes a causa de covid-19 a nivel nacional.



Lo anterior refleja una reducción drástica de la incidencia y la gravedad de la enfermedad viral.



La semana pasada el promedio de muertes diarias era entre 12 y 16 víctimas mortales en todo el territorio. Mientras que la tendencia continúa disminuyendo.

Médicos consultados por EL HERALDO señalan que el efecto de la vacuna anticovid está influyendo en la reducción de los contagios, hospitalizaciones y muertes por el virus.



En los picos elevados de la enfermedad el país experimentó cifras dramáticas, pues en un solo día fallecían entre 45 y 60 personas por el virus.



El 99% de las muertes que están ocurriendo son en pacientes hospitalizados no vacunados o solo con una dosis, pues solo una no protege del todo.



En la pandemia han fallecido 10,313 personas que han dejado un inmenso vacío en sus familias.

