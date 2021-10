Ataxish convoca a paro nacional el lunes 25 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish) convocó a un paro nacional el lunes 25 de octubre por el alto costo de los combustibles. Así lo confirmaron a través de un volante que repartieron en las calles de la capital.

En el Distrito Central el paro iniciará a las 6:00 AM en el bulevar Juan Pablo II, según detalla el documento, que también fue publicado en la página de la asociación.



"No tenemos respuesta positiva del gobierno. Debido al exagerado aumento a los combustibles, vamos a paro de taxis a nivel nacional este lunes, hora 6:00 AM", dice la publicación de Facebook.









Precios congelados

Los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios a partir del 18 de octubre, ya que se reflejaba un nuevo incremento debido a las alzas en los precios internacionales.



La comunicación oficial se realizará este domingo, ya que las autoridades de la Secretaría de Energía (Sen) están realizando el análisis sobre el impacto que tendrá para las finanzas del Estado el no aplicar los aumentos.



El subsecretario de la Sen, Aldo Villafranca, informó que el Decreto 105 aprobado recientemente por el Congreso Nacional (CN) les faculta para aplicar la estabilización de precios de ser necesario.

