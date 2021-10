Honduras: ﻿El 33% de la población meta tiene las dos dosis contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El 33% de la población objetivo de Honduras cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, según cifras de la Secretaría de Salud.



Un total de 3.6 millones (el 52%) tiene, al menos, un pinchazo contra el enfermedad viral, de los cuales 2.3 millones de personas han complementado el esquema.



En total, casi 6.1 millones de dosis se han suministrado en el territorio nacional, una cifra que tiene a Honduras como uno de los países con más bajos índices de vacunación de la región.

Debido al nivel de contagio de la variante delta, especialistas han pedido a las autoridades de Salud acelerar la vacunación, porque de lo contrario la consecuencia será la multiplicación de enfermos y, en el peor de los escenarios, muertos.



No obstante, otros galenos han exhortado a la población a acudir a los puntos de vacunación a nivel nacional debido a que en las últimas semanas la afluencia ha sido baja.



Semanas atrás autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciaron la finalización del toque de queda con el propósito de recuperar la economía nacional, dañada por el confinamiento de 2020.



Estar sin medidas, según los médicos, podría desencadenar megabrotes porque hay muchos que no cuentan con las vacunas.

