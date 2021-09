Tegucigalpa es epicentro de casos de dengue, pero en San Pedro Sula hay más graves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras registró un total de 7,682 casos de dengue hasta la última semana epidemiológica (17 de septiembre) con la preocupación de que en los próximos meses de este 2021 la afectación se puede convertir en una epidemia.



La Región Metropolitana del Distrito Central es la que más casos de dengue no grave acumula a nivel nacional con 3,056, casi cuatro veces más que Cortés, que aparece como el segundo lugar con más afección con 921.



Olancho (581), Comayagua (578) y Yoro (439) son, en orden descendente, los otros departamentos con más incidencias.

En tanto, la Región Metropolitana de San Pedro Sula es la que más enfermos de dengue grave contabiliza, con 183, mientras que la del Distrito Central registra 65, casi tres veces menos.



En cifras generales, los casos de dengue no grave son 7,298, 19 veces inferior es la cifra de los afectados de gravedad en Honduras, que son 384.

Desconfinamiento incide

El doctor Homer Mejía, coordinador de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles de la Secretaría de Salud, consideró que la creciente afectación de los casos de dengue se debe al desconfinamiento y a que la población no limpia con frecuencia los sitios que funcionan como criaderos de zancudos.



“Ahora que la población está con sus actividades normales no tiene tanto tiempo de limpiar como lo hacía cuando estaba encerrada”, comentó.



Para el especialista la situación epidemiológica que vive Honduras por el dengue podría complicarse en los próximos meses en función de que las lluvias seguirán en el territorio nacional.

“Como estamos en un temporal de lluvia esto podría convertirse en una epidemia, una situación que complicaría más el momento que vive el país porque ya estamos en una pandemia”, expresó.



Mejía recomendó a la población limpiar en la medida de lo posible todos los lugares que podrían estar funcionando como criaderos de zancudos, en especial del Aedes aegypti, que es el vector que transmite el virus del dengue.



Aunque en lo que va de 2021 solo han muerto dos personas por dengue, el médico advirtió que la letalidad podría crecer en el futuro cercano.

