Entre 50 y 100 mil personas se quedarán sin votar en elecciones, advierte el RNP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre 50 y 100 mil personas se quedarán sin poder participar en las elecciones generales del próximo 28 de noviembre de 2021, según dieron a conocer las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) este lunes.



"Es una cifra estimada, pero creo que entre 50 y 100 mil hondureños se quedarán poder participar en el proceso, pero es un número mínimo", afirmó a Hoy Mismo el comisionado presidente del RNP, Roberto Brevé.

De acuerdo con la información recavada en las últimas horas, cerca de "5.4 millones de hondureños que se enrolaron en el proyecto 'Identifícate', es una cifra muy satisfactoria en vista de que tuvimos tantas adversidades, pero se logró llegar a más de un 98% de la población mayor de 18 años para poder conformar el censo", detalló Brevé.



El comisionado, además, agregó que al Consejo Nacional Electoral (CNE) se le entregará una "base de datos limpia, transparente, libre de fallecidos, libre de traslados ilegales y por supuesto, con toda la información real del ciudadano".

En relación a las personas que no se enrolaron en este proceso, lamentó que "siempre va a haber un número reducido de ciudadanos que no tienen el interés en enrolarse o no tienen la disponibilidad de movilización, en fin, hay tantas razones para que un grupo reducido no se enrole y eso va a suceder siempre, pero nosotros pusimos a disposición todo este tiempo la estructura".



Sin embargo, afirmó que las personas que no pudieron enrolarse lo podrán realizar después de las elecciones.

+231,123 inconsistencias ya arroja el enrolamiento