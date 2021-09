El día que Tony Hernández vinculó a Wilkin Montalván con el narcotráfico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fue durante un interrogatorio ante la DEA que el hermano del presidente de Honduras, Juan Antonio "Tony" Hernández, vinculó a Wilkin Montalván, asesinado este miércoles en un centro privado, con el narcotráfico.



Wilkin, hermano del diputado suplente de Carlos Zelaya, habría estado estrechamente ligado a Fredy Nájera, Ramón Matta Waldurraga y otros grandes capos de la droga en Honduras.



Así lo dejó ver Hernández ante las autoridades, donde le advirtieron que no se vinculara con él por tener relación con el primer hondureño extraditado (Ramón Matta).

En la declaración de Tony mencionó que le dijeron que no se llevara con unas determinadas personas, tras ser interrogado quién era él respondió: "Se llama Wilkin Montalván" El hermano de él estaba también teniendo problemas por eso".



En otra parte de su declaración reveló: "Mirá, me dice, que esa gente se lleva con Moncho Mata, me dice, y te están tendiendo una trampa, para que te metan a un lío. No, mire, le voy a decir: lo único que hace es ejecutarme el proyecto de carreteras. Que él ande en otras cosas o no... de Wilkin me han dicho muchas cosas".

Transcripción de las declaraciones de Tony Hernández.







Agregó: "El viaja a los Estados Unidos a cada rato. Él trabaja con medio mundo y siempre y cuando yo no sepa cuáles son los negocios secundarios, los principales son los que me interesan porque lo que me interesa es que desarrolle las carreteras".

De igual forma, se conoció que Wilkin era un hombre muy cercano al expresidente Manuel Zelaya Rosales, además, las autoridades también lo investigaban por sus vínculos con actos de corrupción en la oficina de la primera dama, durante el tiempo de Rosa Elena Bonilla, esposa del exmandatario Profirio Lobo Sosa.