Gráficos: Hospitalizaciones en condición grave aumentaron en este 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde el inicio de la pandemia por el covid-19, los hospitales de Honduras no han descansado. Se mantienen al límite y, últimamente, saturados de personas que necesitan atención leve, intermedia o en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), los primeros seis hospitalizados fueron registrados 15 días después de que la pandemia llegó a Honduras el 11 de marzo, pero un año y cinco días después el registro es 224 veces superior (hay más de 1,300 personas en los centros asistenciales).

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus se dio la tarea de revisar los datos de hospitalizaciones por semana epidemiológica; en términos generales, en 2020 hubo un pico de casos, pero en 2021 se ve un repunte en las atenciones de hondureños en condición grave.

El pico más alto ocurrió en la semana 30 de 2020 (19 al 25 de julio cuando hubo 7,069 hospitalizados en condición estable, 3,327 en condición grave y 407 en UCI.

Para ese mes, Honduras vivía momentos preocupantes, pues el repunte de contagios se reflejó en las atenciones hospitalarias y, lastimosamente, también en las muertes.

De acuerdo con expertos, ese es el comportamiento de la curva de contagios: a mayor infectados, más hospitalizados y, por ende, más decesos.

Según los análisis realizados por el equipo de EHPlus, el pico de hospitalizados comenzó a dispararse desde la semana epidemiológica 23 (del 23 de mayo al 6 de junio) y disminuyó de forma drástica hasta la semana 39 (del 20 al 26 de septiembre).

Para ese entonces, hubo un repunte de hospitalizaciones en condición grave, pero a medida la curva fue bajando también los casos críticos.

“(Estos comportamientos) se deben a la existencia o no de reactivos (para hacer pruebas de covid-19); a veces hay y a veces no hay entonces no se pueden hacer aproximaciones porque no es constante las pruebas”, lamentó el infectólogo Tito Alvarado, al cuestionar la forma en la que las autoridades han reaccionado durante la pandemia.

+Millonaria estafa: Hervidero en vagones del hospital móvil de Choluteca

El experto criticó que un día la Secretaría de Salud hacía mil pruebas, lo que elevaba la cifra de contagios -incluso en las salas de los hospitales-, pero al día siguiente apenas llegaba a las 500 pruebas o no hacía ninguna porque no tenía reactivos.

En ese entonces, el epidemiólogo Manuel Sierra, también acreditó el alza en los contagios a las celebraciones y feriados, pues cada mayo Honduras celebra el Día de la Madre, lo que semanas después se reflejó en los contagios.

En este 2021, los expertos acreditan el alza en las hospitalizaciones a la variante delta, pese a que Salud no ha confirmado ningún caso de forma oficial.

El país todavía espera el resultado de 50 pruebas que fueron enviadas a Panamá, por lo que todavía solo se manejan casos detectados en laboratorios privados.

“Delta establece la diferencia, pero el gobierno no la quiere aceptar… está afectando a niños, adultos y todos, no respeta comorbilidades. Está en toda Centroamérica, Estados Unidos, en todos lados, solo Honduras no quiere aceptar”, criticó Alvarado.

El experto se refirió a las alarmantes cifras de hospitalizaciones en este año, especialmente por el aumento de casos en condición grave y -mínimamente- en cuidados intensivos.

La curva epidemiológica muestra que si en la semana 10 (del 28 de febrero al 6 de marzo de 2021) hubo casi los 6,000 casos, un tercio de estos permanecían en salas de cuidados intermedios.

Sin embargo, del 18 al 24 de abril los casos pasaron a 8,260 hospitalizados y casi la mitad estaban en condición grave. Solo el lunes anterior, hubo casi 400 personas en los centros de atención del país, una cifra alarmante.

La esperanza es el descenso que se observa desde la semana epidemiológica 32 (del 1 al 8 de agosto), pero el personal de salud llama a no bajar la guardia y seguir con las medidas de bioseguridad.