Empleados por contrato de Banasupro exigen pago de salarios atrasados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Forman parte del personal considerado "esencial" desde el inicio de la pandemia del covid-19, pues cuando en marzo de 2020 muchos negocios se vieron obligados a cerrar o incrementaron el costo de los productos básicos a causa de la escasez, los empleados de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) siguieron laborando y llevando a las comunidades los alimentos en existencia, sin embargo, ahora denuncian que las autoridades se han olvidado de sus sueldos.



A la redacción de EL HERALDO llegaron múltiples denuncias de los trabajadores por contrato que -de forma anónima- exigieron el pago de los últimos dos meses en los cuales, según relatan, han trabajado sin parar en la elaboración y distribución de bolsas solidarias, entre otras actividades que se realizan en Banasupro.

Los mensajes de este grupo de empleados temporales fueron dirigidos al presidente Juan Orlando Hernández y al titular de Banasupro, Merlín Cárcamo, quien asumió el cargo el pasado 26 de mayo, tras la salida de Luis Fernando Pinel, quien renunció para buscar una diputación.



"¿Será que no tiene consciencia el nuevo gerente? Porque pareciera que se preocupa por la gente, pero así son los políticos. Es que, ¿acaso no ve que tiene con hambre a sus propios empleados, que no les paga el sueldo de mayo? Ya junio se fue también, don Merlín. Así es que ya les debe dos meses a estos trabajadores", son parte de las inquietudes de los empleados por contrato.

Los afectados también se dirigieron al presidente Hernández, pues aunque dijeron desconocer si él estaba al tanto de la difícil situación que atraviesan, le preguntaron: "¿Qué pasa, presidente Juan Orlando?, es bonito escucharle cuando habla de seguridad alimentaria para el pueblo, pero se dan con la piedra en los dientes al no pagarle a estos compatriotas qué necesitan urgentemente sus salarios de mayo y de junio", enfatizaron.



Dentro de las denuncias también hubo quienes cuestionaron que si el problema es la falta de presupuesto, algunos altos funcionarios habían recibido su sueldo al día y hasta su decimocuarto mes de salario, sin embargo, este extremo aún no ha sido confirmado.



Los denunciantes aseguraron que esperan que el presidente pueda "ejercer sus buenos oficios" para que el pago sea ordenado de inmediato, pues incluso lamentaron que "ya no les dan crédito en las pulperías, les están pidiendo el pago de alquiler en donde viven y ya no hallan a quién pedir prestado".

