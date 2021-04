Unos 19 sindicatos no participarán en las marchas del 1 de Mayo   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Unos 19 sindicatos de trabajadores no participarán en las marchas convocadas para este sábado 1 de Mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador.



El presidente del Sindicato de Trabajadores del Insep, Paulino Cruz, confirmó que esta decisión se debe a la pandemia de covid-19. "Estamos viendo el contagio por covid es demasiado y nosotros como organización tenemos que evitar que nuestros afiliados se contagien", dijo a HCH.



"Estamos tomando en cuenta que es mejor la salud y la vida de nuestros afiliados que cualquier otra cosa", reiteró.

Cruz explicó que se trata de los sindicatos del sector público los que no saldrían a las calles por temor al covid.



"Los sindicatos es Salud no han dicho que no hay cupo en los hospitales que están manejando esta pandemia y nosotros como estamos cerca de ellos sabemos que es cierto que no hay cupo", aseveró.



Agregó que el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), Andelson Flores está interno por covid-19 y que su estado de salud es delicado.

"No queremos que a nadie más le pase lo que le está sucediendo a él, la está pasando mal, pedimos a Dios que él salga de esto", dijo.



"Somos 19 plataformas las que no vamos a acudir a esta marcha y pedimos a cada uno de nuestros compañeros que se queden en casa mejor y que nos protejamos de este virus", pidió.