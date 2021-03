El bombero Ever Velásquez lanza campaña para evitar los incendios forestales

El sargento raso del Cuerpo de Bomberos, Ever Miguel Velásquez.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sargento raso del Cuerpo de Bomberos, Ever Miguel Velásquez, víctima del incendio forestal del 25 de abril de 2018 en el sector La Montañita, invitó a los hondureños, a través de sus redes sociales, a proteger los bosques.



El joven uso su cuenta personal de Facebook para dar a conocer el grave daño que provoca al país la pérdida de cientos de hectáreas de bosque cada año.

Según el informe de Velásquez, durante el 2020, un aproximado de 81,678 hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego en un total de 1,074 incendios.



El bombero explicó que lo anterior equivale a un incremento del 6 por ciento en comparación a las estadísticas reportadas en el 2019.

"Este grave daño ha causado al bosque y al suelo, lo que genera que nuestro país registre niveles altos de escases de agua en temporada de verano y que en temporadas de lluvia el suelo no sea capaz de amortiguar o absorber toda esa cantidad de agua", detalló.



Es por tal razón, explicó Ever, que "no es extraño que a nivel nacional se presenten inundaciones y deslizamientos".