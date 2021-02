Muerte de Keyla Martínez: cronología del caso que desata protestas en Honduras

INTIBUCÁ, HONDURAS.- "#JusticiaParaKeylaMartinez" y "#NiUnaMenos" son parte de los hashtags que se volvieron tendencia en Honduras desde el fin de semana, cuando la muerte de una joven estudiante de enfermería consternó al país y puso sobre la mesa de discusión la seguridad dentro de las estaciones policiales y el eslogan "servir y proteger".



De acuerdo a familiares, amigos y colegas de Keyla Patricia Martínez Rodríguez (26), ella era una chica alegre, servicial y cristiana, pero los reportes policiales describen a una joven distinta, pues afirman que fue capturada rompiendo las normas nacionales, en estado de ebriedad y que causas aún no establecidas la llevaron a quitarse la vida.

Ahora, mientras un país entero exige claridad en las investigaciones, las redes sociales y las calles del pueblo donde todo ocurrió se mantienen convulsionadas, pues según la población, "no permitirán que el caso de Keyla quede impune".

La captura

Eran más de las 9:00 de la noche del sábado 6 de febrero, cuando Keyla viajaba dentro de un vehículo en compañía de un amigo, médico de profesión. Según relatos de sus allegados, ella había decidido viajar hasta su lugar de origen para pasar un fin de semana en familia y con amigos, pues por motivos de estudio residía en Tegucigalpa, capital de Honduras.



Junto a algunos conocidos habría departido en un restaurante local y posteriormente se dirigía a su vivienda a inmediaciones de una estación de buses del municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá, situado al occidente del país.

Esta fue la fotografía tomada a Keyla antes de ser ingresada a la celda.







Esa noche, como en todas desde marzo de 2020, imperaba en el país el toque de queda que fue impuesto por las autoridades como medida para controlar la circulación de las personas y evitar los contagios del coronavirus. La medida se aplica desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, por lo que Keyla y su acompañante viajaban violentando la restricción, aunque según las mismas normas, el personal de salud tiene permitido circular debidamente identificado y por motivos laborales.

Como los jóvenes no regresaban de un turno, fueron requeridos por agentes de la Policía Nacional, quienes afirman que la captura tuvo lugar a las 11:40 PM tras recibir una denuncia. La aprehensión, según explicaron, fue "por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad e incumplimiento al toque de queda".



Keyla y su amigo fueron llevados a la estación policial de ese sector y posteriormente colocados en celdas diferentes. Ahí ocurriría lo que aún permanece como un misterio.

Muerte

Casi tres horas después de su detención, especifícamente a las 2:55 de la madrugada del domingo 7 de febrero, un dictamen médico redactado en la sala de emergencias del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, ubicado en esa misma ciudad, declaraba muerta a Keyla, pues según el reporte, llegó "con signos vitales ausentes".

La pregunta que comenzó a formarse en las mentes de sus seres queridos y de la población fue "¿cómo pudo morir alguien que estaba bajo custodia policial dentro de una celda?", pero la Policía Nacional aclaró ese mismo domingo a través de un comunicado que "durante la ronda de supervisión de las celdas los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida, mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció".

Keyla fue llevada al hospital a las 2:55 de la madrugada del domingo.







Según versiones de las autoridades brindadas a través de distintos medios de comunicación locales, Martínez habría usado su camisa para cometer el supuesto suicidio, acto con el que amenazó cuando fue encarcelada.

Tras la lamentable noticia de su muerte, se conoció que la joven pasante del último año de enfermería no fue sometida a una prueba de alcoholemia, según lo declarado por el sub comisionado Melvin Alvarenga, quien detalló que se basaron en que ella aceptó haber ingerido bebidas alcohólicas.

Indignación

Las horas siguientes trascurrieron entre el desconsuelo de sus familiares y la indignación colectiva, pues quienes la trataron de cerca en la Facultad de Ciencias Médicas y quienes la vieron crecer sostienen que ella jamás atentaría contra su propia vida, "nosotros salvamos vidas, no las quitamos", escribió una de sus colegas en las redes sociales.



Nancy Martínez afirma que a su hermana la mataron en la celda y que su crimen no quedará impune. Además cuestionó porqué no acudieron al médico que la acompañaba para brindarle atenciones de primeros auxilios tras hallarla en esas condiciones.

Postura del hospital

El lunes 8 de febrero, las autoridades del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato emitieron un comunicado en donde contradicen la versión policial de que Keyla falleció tras ingresar al hospital, pues afirman que " fue realizada su valoración inicial por el equipo sanitario que cubría su turno en sala de emergencia y tras determinarse que a su llegada el cuerpo estaba sin vida, se notificó a medicina forense para su respectivo procedimiento de ley ante tales muertes".



El centro médico también detalló que Keyla Martínez colaboró en dicho hospital como auxiliar de enfermería, por lo que externaron sus muestras de pesar por su deceso.

Las protestas se extendieron hasta la capital, donde algunos estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas exigieron justicia. Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO



Autopsia

La tarde de este lunes, el cuerpo de Keyla se encontraba dentro de la morgue de la capital, donde según se conoció, la autopsia había dado por concluida, pero no se dio fecha de cuándo serían revelados sus resultados.

Además, se conoció que sus restos serán retirados por sus familiares hasta que su madre -quien reside en España- haya regresado al país para darle el último adiós.



Casi al tiempo en que se realizaban los exámenes forenses, en La Esperanza se realizaban protestas frente a la estación policial donde vivió Keyla sus últimos minutos, sin embargo, estas fueron dispersadas por las autoridades.