Keyla Martínez: hondureños se unen en un hashtag y claman justicia   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La misteriosa muerte de la joven estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez (26) ha causado conmoción a nivel nacional. El hashtag #JusticiaParaKeyla se volvió tendencia en Honduras.



A través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, cientos de hondureños exigen llegar hasta las últimas instancias para esclarecer el fallecimiento de Keyla, quien según las autoridades murió tras asfixiarse dentro de una celda de la posta policial #10 en La Esperanza, Intibucá.

"¡No es 'servir y proteger' es 'violar y asesinar'! #JusticiaParaKeyla", "¿Hasta cuándo tenemos que sufrir abuso policial. Hasta cuándo. Hasta cuándo vamos a poder salir a la calle tranquilas por ser mujer?", "Keyla no murió por beber dos o tres cervezas, ella no se puso en esa situación, Keyla murió porque la Policía no protege, tortura y asesina", son algunos de los mensajes que los hondureños publicaron para exigir justicia y basta de impunidad.

Así claman los hondureños:

"No dudo que la respuesta sea decir que sí se va a practicar la autopsia, porque tienen que hacerlo por ley, pero dudo que esa autopsia revele la causa real que llevó a su muerte. Ya basta @PoliciaHonduras, digan su nombre, háganse responsables", pidió esta joven.

Por su parte, otra usuaria de la red social posteó: "Keyla, recién egresada de enfermería, fue detenido anoche por la Policía de La Esperanza por el toque de queda y amaneció sin vida en su celda. Ahora se niegan a hacerla autopsia. ¿Qué le hicieron a Keyla? ¿De qué tienen miedo? ¡Asesinos!".

También, la modelo hondureña Massay Crisanto cuestionó la labor de la Policía Nacional. "Deberíamos sentir seguridad y no miedo con la Policía Nacional de Honduras ¿Quién nos protege de ellos? Exigimos autopsia, exigimos que se inicie un proceso de investigación, que se actúe conforme a la ley y sobre todo justicia", escribió.



Protestas

En diversos puntos de Honduras, familiares, colegas y ciudadanos se unieron para alzar la voz. Desde tempranas horas se registraron protestas enfrente de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, donde además hubo disturbios.



De igual manera, en la capital hondureña organizaciones feministas y amistades de Keyla realizaron un plantón afuera de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).