Estas son las medidas vigentes para esta semana en Honduras  

Las personas pueden circular de 5:00 AM a 9:00 PM en todo el territorio nacional. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los menores volverán a ingresar a los comercios y el toque de queda sigue de 9:00 PM a 5:00 AM, así lo informó este domingo la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.



Cabe destacar que el pasado domingo 10 de enero, Seguridad había explicado que -para frenar el contagio de covid-19- los menores de edad no podrían ingresar a los comercios, sin embargo, esta medida fue removida para las medidas de esta semana.

Sigue toque de queda

El toque de queda que impera en Honduras desde marzo de 2020 sigue vigente para la semana del 17 al 24 de enero de 2021, de 9:00 PM a 5:00 AM.



Además, el comunicado detalla que la circulación a nivel nacional está autorizada desde 5:00 AM hasta las 9:00 PM, autorizando la atención de las personas en los comercios habilitados.



Están exentos de estas medidas los bares, discotecas y centros de convención, quienes aún no están autorizados para atender.

Atención al pueblo

La atención general de la banca, supermercados, centros comerciales y comercios no deberá superar el 50% de la capacidad dentro de sus instalaciones.



Asimismo, deben establecer un horario de atención especial para los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.



También detalla que los menores de edad que ingresen a los comercios deben portar en todo momento la mascarilla y deben seguir todas las medidas de bioseguridad implementadas.

