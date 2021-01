Norma Torres: "EEUU debe jugar un papel de liderazgo...no solo entregar dinero"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La Congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, una de las voces más fuertes y críticas en Washington D.C. en asuntos centroamericanos, durante una entrevista con Los Angeles Times habló sobre la región fuertemente golpeada por la corrupción y la influencia del narcotráfico.



En la entrevista, Norma Torres se refirió al posible enfoque de la nueva administración de Joe Biden hacia esta crisis nacional hondureña, capaz de convertirse en una nueva crisis regional.

Torres, la única congresista estadounidense nacida en Centroamérica, ofrece su perspectiva al respecto como legisladora en Washington D.C., pero también como persona que abrió sus ojos en esta eternamente emproblemada región tropical, tan cercana a la frontera sur de Estados Unidos, y tan distante de su realidad.



Sobre los últimos fenómenos que han afectado al país argumentó que "mientras que con el huracán Mitch vimos cómo se unieron otros países y las organizaciones internacionales para intentar ayudar a reconstruir la infraestructura de Honduras, a causa del covid-19 todo el mundo está pasando problemas de dinero, y la escasez de recursos alrededor del planeta ha complicado la oportunidad de ofrecer atención global a la región".



Agregó "he estado trabajando con USAID para asegurar que enfoquemos nuestros fondos que ya están asignados a la región en producir resultados. Más que eso, estoy intentando promover un nuevo programa no solo para reconstruir infraestructura, sino para implicar a los hondureños de las zonas más afectadas y desarrollar programas de empleo. Esto significa que no sea posible contratar a cualquier empresa de otra ciudad u otro país para que venga con sus trabajadores a reconstruir. Quiero ver que compañías de las áreas afectadas contraten y entrenen localmente".

La congresista demócrata aseguró que EEUU debe jugar un papel de liderazgo para reunir a las organizaciones globales y a otros países para no solo entregar dinero, sino crear oportunidades en las zonas más impactadas. Continuar enviando fondos al gobierno de Honduras sería, de nuevo, fallarle a la gente que ha sido más afectada.

"Si no hacemos eso, entonces continuaremos viendo caravanas migrantes moviéndose hacia el norte. Estados Unidos no está preparado para lidiar con miles de personas en su frontera sur", lamentó.



Torres también señaló que el enfoque de la administración Trump ha sido conseguir que los países del Triángulo Norte firmen un "Acuerdo de Tercer País Seguro que permitiría a EEUU deportar a la región a todas las personas que están buscando asilo en nuestra frontera sur. "Pero ese no es el enfoque de la administración entrante. El Presidente Electo Joe Biden entiende la región. Ha trabajado allí y conoce al Presidente Hernández personalmente. El Joe Biden que conozco estará comprometido una vez más en trabajar en los enraizados problemas de corrupción pública del Triángulo Norte", advirtió.

Al referirle la actual caravana de migrantes que avanza con rumbo a Estados Unidos, Torres expresó "permítannos atravesar la transición durante los próximos días. Viene un nuevo día, no solo para EEUU. Con una nueva administración aquí, habrá un reenfoque para la crisis humanitaria que hemos visto en la región no nada más con el cambio climático, sino con las administraciones corruptas.

"Vamos a trabajar de cerca con ellos, pero necesitamos que elijan líderes en la región que estén abiertos a hacer estos cambios", apuntó.