Coreanos pagan el flete de kits PCR que Invest-Honduras abandonó

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una bodega en Corea del Sur, a 13,315 kilómetros de distancia, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) abandonó desde el pasado mes de abril 1,198 kits de extracción que contienen los reactivos para procesar cerca de 192,768 muestras de pruebas PCR.

Los kits fueron comprados a la empresa coreana Bioneer por 26.6 millones de lempiras mediante la orden de compra 030-2020, pero las autoridades nacionales fueron incapaces de pagar el flete.

Representación La embajada de Honduras en Corea del Sur no está al tanto de los negocios que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) realizó durante la emergencia del covid-19 con la empresa Bioneer.

Al final, en un acto de solidaridad y por la gran cantidad de tiempo que estuvieron abandonadas, la empresa coreana decidió asumir los casi dos millones de lempiras que costaba el traslado a Honduras.

En la pandemia, solo en fondos del Tesoro Nacional, Honduras ha destinado 5,500 millones de lempiras, pero no tenía capacidad para pagar un simple flete.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió al comprobante de pago realizado por Bioneer para que los kits llegaran al país y pudieran ser distribuidos en todo el territorio.

Empero, aún con el viaje pagado y en medio de la emergencia del covid-19, Invest-H volvió a abandonar los kits en la aduana por más de dos semanas, retrasando aún más la llegada de los insumos a los miles de hondureños que los ocupan urgentemente.

Al final, saludando, las autoridades de Invest-H entregaron el pasado 24 de septiembre los 1,198 kits de extracción al Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud para que comenzara a procesar pruebas.

+“Bioneer tuvo a bien colaborar con el país y asumir el costo”

Inoperancia

La empresa coreana Bioneer terminó asumiendo la inoperancia de Invest-H, quienes a pesar de saber que se habían pagado más de 26.6 millones de lempiras en kits de extracción los tenían abandonados en una bodega al otro lado del mundo por no poder pagar un simple flete.

Los coreanos, sorprendidos por el abandono de la compra, decidieron asumir el costo del envío, aunque estaba estipulado desde la celebración del contrato de compra que era responsabilidad de Honduras el traslado y la protección de los kits.

En el recibo de pago 110-81-28774 emitido el pasado 4 de septiembre por costo de traslado al que accedió la Unidad Investigativa de EL HERALDO se comprobó que Bioneer pagó 81,249 dólares (dos millones de lempiras) para que los insumos llegaran.

Honduras mediante la vía diplomática ya había solicitado a la República de Corea que le ayudara a traer los insumos, pero en ese momento les dijeron que no era posible realizar el flete.

Los 1,198 kits de extracción que contienen los reactivos para procesar cerca de 192,768 muestras de pruebas PCR fueron comprados desde el pasado 27 de abril mediante la orden de compra 030-2020.

La adquisición fue aprobada mediante el oficio No. 052-CEAE-COVID19-2020 por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia Covid-19, Lisandro Rosales, y ejecutada por Marco Bográn, entonces director de Invest-H.

En esta orden se estableció la adquisición de 1,728 kits ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA Kit (96 test) por un valor total de 912,384 dólares, cada uno tenía un precio de 528 dólares. A un costo unitario de 2,112 dólares también se adquirieron 350 kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit (384 test) pagándose un total de 739,200 dólares.

La adquisición también incluyó un equipo (aparato) ExiPrep 96 Lite valorada en 42,000 dólares y cuatro equipos ExiPrep 48Dx por un costo total de 216,000 dólares, o sea,que por cada uno se pagó 54,000 dólares.

En total la orden de compra 030-2020 sumó 1,909,584 dólares que a la tasa de cambio de 24.82 dio un monto de 47,395,874 lempiras.

Sin embargo, al 11 de agosto, Bioneer solo le había entregado a Invest-H 800 de los 1,728 kits ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA Kit (96 test) restándole 928; y de los 350 kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit (384 Test) solo había mandado 80 quedando pendiente 270. Sumados dan 1,198 kits y contabilizado su valor resulta la suma de 1,060,224 dólares, equivalente a 26,314,759.68 lempiras.

Como cada kit ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA es de 96 tests, entonces en los 928 no traídos el Estado había dejado de recibir reactivos para procesar 89,088 muestras de pruebas PCR; igual con los kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA de 384 Tests, en los 270 no recepcionados se había perdido la solución química para 103,680 pruebas. Entre ambos tipos de kits, el país dejó de recibir por cinco meses reactivos para 192,768 pruebas.

Otro problema con la compra 030-2020 es que tres de las cuatro máquinas ExiPrep 48Dx que fueron adquiridas y entregadas al Laboratorio Nacional de Virología no funcionaban y la cuarta fue cambiada el 24 de julio.

Ahora las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) le están pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que gestione ante el proveedor que las tres máquinas ExiPrep 48Dx sean cambiadas por equipos ExiPrep 96 Lite.

Asimismo, la República de Corea del Sur, en junio, le facilitó a Honduras en calidad de asistencia humanitaria para la lucha contra el covid-19 un total de 180,000 mascarillas KF94 y 109 kits de diagnóstico PowerChek™ 2019-nCoV Real-time PCR que contenían 10,900 pruebas.

Se contempla una segunda donación valorada por el mismo monto anterior, pero esta vez, por solicitud de la Secretaría de Salud, consistirá en tres máquinas con capacidad cada una para procesar 96 pruebas PCR y un lote de 121 kits de extracción que podría sobrepasar la cantidad de pruebas anteriores.

Tras conocer que la República de Corea enviará a Honduras esta ayuda, Salud, a través de la vía diplomática, buscó que el gobierno coreano trajera los 1,198 kits de extracción que Invest-H no había recibido por no pagar el envío, sin embargo, la respuesta de la diplomacia del país asiático en ese momento es que eso no se podía.