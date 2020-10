Caso hospitales móviles: las 57 fallas y hallazgos detectados por misión de Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 57 observaciones recopiló la misión técnica de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) cuando viajó a Ankara, Turquía, a supervisar la construcción de los cinco hospitales móviles restantes comprados por el Estado hondureño a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.



EL HERALDO accedió de forma exclusiva a un informe elaborado por un equipo de expertos con acceso a información del proyecto que da cuenta que estos hospitales cargan con una serie de desperfectos y errores mayores, conocidos por el propio fabricante, al grado que pueden causar “serios daños” y “la propagación de enfermedades graves”.



El documento precisa errores significativos en el sistema eléctrico, la ventilación y filtración del aire, la generación de oxígeno y hasta el ensamblaje de los contenedores.

A continuación, los 57 errores encontrados:

1. Aumento de cámaras para la vigilancia de todos los equipos médicos en el interior del hospital y los sistemas especializados en el exterior.



2. Preguntar por los software y licencias de las computadoras para su óptimo uso.



3. Puertas, sensores inadecuadamente programados, de mano y de acercamiento, se están abriendo constantemente.



4. Empaque del rodapié no son para áreas de circulación de alto tráfico.



5. En las paredes se identificaron varios rayones, golpes y problemas en los acabados finales.



6. En los módulos de baños y la cocina brotan malos olores, ya sea de los sifones o los desagües.



7. Mejorar el acabado final de las juntas de conexión entre las plataformas y el piso de vinilo.



8. Rampa en las puertas de emergencia.



9. Rampas en los accesos principales, no se pueden colocar las rampas debido a una estructura metálica debajo de las mismas.



10. Se identifica varios desniveles defectos en el piso de vinilo.



11. Buscar una solución en la vibración de los pisos en contenedores que están adosados entre ellos.



12. La deflexión de las vigas en el área del comedor.



14. La acumulación de agua en los techos de los contenedores.



15. Mejorar las Placas de nivelación para los contenedores.



16. Independizar los circuitos de gases medicinales del de iluminación, ya que están unificados los dos en el área de emergencia.



17. Se encontraron defectos en la pintura de las camillas en el área de triaje y

policlínica.



18. Conexiones de los cilindros del respaldo de gases medicinales al hospital.



19. No se entregó la Ups que reduce el tiempo de arranque de los generadores.



20. Fugas de presión en las puertas de emergencia en UCI y HD.



21. Dispensadores de gel antibacterial.



22. Funcionamiento del reconocimiento facial.



23. Golpes en ventanas de PVC.



24. Pararrayos especificaciones y planos.



25. Señalética mal traducida.



26. Máquina de ultrasonido, la clave de acceso al software venció en 2018.



27. Reforzar la tubería de las duchas de discapacitados.



28. Mejorar el sellado de la tubería que salen en el piso de la cocina y laboratorio.



29. Mejorar la apariencia del remate de la curva sanitaria.



30. Basureros para el hospital.



31. Grifo en el área de laboratorio.



32. Mejorar el sistema constructivo de la conexión de la manga hacia los contenedores.



33. Los tensores para unir los contenedores de UCI Y HD no se han podido colocar debido a que el tensor no logra atravesar hacia el otro extremo de los contenedores para su fijación final.



34. Definir el material de tuberías a usar en los diferentes sistemas y el color para distinguirlas.



35. Definir sistema de tubería para el desagüe del esterilizador.



36. Definir el proceso de lavandería según normas de bioseguridad para la protección del personal que utilizara este equipo.



37. Porta sueros plásticos no embonan correctamente con el tubo metálico.



38. Mesa sobrecama no bajan correctamente.



39. Mejorar la calidad del rodapié metálico en el acceso Baños de doctores y staff médico.



40. Se identificaron varios tramos sin curva sanitaria.



41. Marca y modelo de los ventiladores mecánicos.



42. Se rechazan las máquinas de anestesia, indicar cuando se hará el cambio de los 16 ventiladores mecánicos.



43. Trampa de grasa en la cocina.



44. Puertas desplomadas se repararon, pero no se garantiza que vuelvan a fallar.



45. Cómo se cambia clave de los lockers.



46. Todos los equipos deben tener certificado vigente a la fecha.



47. Enviar una lista de empaque que contenga todo lo que contienen el hospital.



48. Cuánto tiempo se tardarán en responder los reclamos.



49. Juegos de planos completos de los hospitales de 51 camas.



50. Qué va a pasar con los baños que no envió.



51. Definir la base donde se empotran los extintores en las paredes.



52. Mejorar los llavines de las puertas.



53. Mejorar la resistencia de los marcos y bisagras de las puertas en general.



54. Colores según normas americanas de los gases medicinales.



55. Manómetros de oxígeno.



56. Goteras en el sistema de aire acondicionado central



57. El aislante térmico presenta roturas en la capa de aluminio.

